《經濟通通訊社１１日專訊》雅居投資控股（０８４２６）根據對未經審核管理賬目的審閱
，預期截至去年１２月底止年度錄得純利減幅約４０％至約７２０萬元，而２０１８年同期純利
約１２００萬元。
純利大減主要受累薪金上升及去年４月兩個新公共屋村及一個居屋計劃屋苑 開始提供服務
後增聘員工及工人導致僱員褔利開支增加，及保險公司收取的僱員補償保費大幅增加導致其他經
營開支增加。
相關業績預期本月２５日刊發。（ｎｓ）
11/03/2020 09:24
【企業盈警】雅居投資料去年純利大減四成至約７２０萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》雅居投資控股（０８４２６）根據對未經審核管理賬目的審閱
，預期截至去年１２月底止年度錄得純利減幅約４０％至約７２０萬元，而２０１８年同期純利
約１２００萬元。
純利大減主要受累薪金上升及去年４月兩個新公共屋村及一個居屋計劃屋苑 開始提供服務
後增聘員工及工人導致僱員褔利開支增加，及保險公司收取的僱員補償保費大幅增加導致其他經
營開支增加。
相關業績預期本月２５日刊發。（ｎｓ）
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