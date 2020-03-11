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11/03/2020 09:21

道指反彈逾千點，港股僅高開６７點報２５４５９點，國指升５點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普計畫對各行各業推出紓困措施，而財長努欽亦
強調民主、共和兩黨應盡快通過刺激經濟方案，消息刺激美股道指反彈逾千點，而１０年期國債
孳息率亦開始反彈。亞洲股市今早呈觀望態度，日經跌１０１點，台北加權指數升２５點。港股
方面亦輕微高開６７點，受減息因素影響，地產股略現鑊氣，恆隆（００１０１）升近３％，新
地（０００１６）升逾２％；另外，重磅股友邦（０１２９９）現反彈升近２％。
　　恆生指數開報２５４５９點，升６７點或升０﹒２７％，主板成交３０﹒９０億元。國企指
數開報１０１５８點，升５點或升０﹒０５％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒６１％，報４９﹒２元；港交所（００３８８）升
０﹒５６％，報２４９元；騰訊（００７００）無升跌，報３８３元；中移動（００９４１）升
０﹒３４％，報５８﹒３５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒８１％，報７３﹒１５元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　６５﹒３０元　　　升３﹒００％
　　恆隆地產（００１０１）　　１７﹒５０元　　　升２﹒８２％
　　新地　　（０００１６）　１０９﹒３０元　　　升２﹒２０％
　　友邦保險（０１２９９）　　７３﹒１５元　　　升１﹒８１％
　　中銀香港（０２３８８）　　２５﹒３０元　　　升１﹒４０％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒２８元　　　升１﹒３８％
　　中信股份（００２６７）　　　８﹒８５元　　　升１﹒３７％
　　新世界　（０００１７）　　　９﹒５９元　　　升１﹒２７％
　　長實集團（０１１１３）　　４６﹒６５元　　　升１﹒０８％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２９﹒７０元　　　升０﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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