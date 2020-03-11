《盤後部署》憧憬各國出手救市，港股冀逐步補回本周一下跌裂口

《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚市場憧憬美國總統特朗普救市措施，而俄羅斯方面亦表示

不排除會和油組聯合穩市的可能性，市場憂慮減緩，道指反彈逾千點，油價亦跳漲。港股今早輕

微高開６７點報２５４５９點。早盤本地地產及公用股表現突出，帶動港股一度升至２５４９３

點漲１００點。惟特朗普救市措施遲遲未公布細節，道指期貨在亞洲時段急挫，拖累港股由升轉

跌，最多挫２５２點，報２５１４０點。臨近尾市，港股跌幅轉穩，最終收報２５２３１點，跌

１６０點或跌０﹒６３％，主板成交１１２６﹒８０億元減２０％。國企指數報１００７０點，

跌８２點或跌０﹒８２％。

Ａ股兩市全日好淡爭持。上證綜合指數報２９６８點，跌２８點或跌０﹒９４％。深證成分

指數報１１２００點，跌２０３點或跌１﹒７８％。兩市合計成交９７２８﹒３億元人民幣，較

上日減１０％。



＊特朗普將出手救市，摩通看好＊



特朗普表示，將採取重大舉措幫助經濟對抗疫情帶來的衝擊，但關於刺激措施的細節至今仍

然沒有公布。周二，特朗普於國會山莊，與參議院和眾議院共和黨舉行會議，討論包括薪資稅減

免在內的「減稅措施」，應對疫情對經濟帶來的衝擊。據白宮顧問透露，特朗普計劃將對美國雇

主和受僱者徵收０％薪資稅，但政府和國會尚未達成共識。兩黨官員更希望傾向於採取有針對性

的減稅方案，幫助疫情衝擊最嚴重的企業。而目前市場普遍認為，政府應首要進行財政刺激措施

支持疫情中受重創的行業，並且單單的減稅措施不足以面對今次的困境。

不過，摩根大通則看好特朗普救市。摩通認為，美股市場對於本次的事件跑得超前了，相信

在聯儲局及白宮政府的出手下，金融市場應該能自近期的拋售中復甦。摩通還表示，若政府能及

時採取強勁的對抗政策，加上疫情在未來幾週達到高峰，風險╱回報率將會改善，並相信政策的

支撐力最終應該會超越疫情。而對於本月１８日聯儲局減息可能性，摩通料可能會降至０。



＊關注本周四歐洲央行議息結果＊



新冠疫情尚未完結，俄羅斯同沙特又發起油價戰，雖其後俄方表示還有合作的可能，但市場

憂慮仍在。受消息影響，美股近日可謂大落大起，特朗普終於表示將出手救市，而日本、歐盟及

澳洲亦陸續公布刺激經濟措施，最新英倫銀行突然宣布減息５０個基點，市場避險情緒或可降溫

，相信亦會利好港股後市。加上，中國疫情也逐步受控，上日（１０日）國家主席習近平到訪武

漢更是為市場打下強心針。港股走勢方面，料本周一（９日）低位２４９４８點已是目前的「疫

情底」，在展望各國會陸續出台刺激政策下，港股可望逐步全面補回當日下跌裂口

（２５３２１至２６０８４點）。不過，話分兩頭，若歐洲央行本周四（１２日）和聯儲局下周

議息，以至特朗普救市措施，若結果不似預期，屆時對港股亦會有衝擊，不排除會再試「疫情底

」。（ｆｚ）

