【華為風波】約翰遜容許華為參與５Ｇ建設，惟保守黨強烈反對

《經濟通通訊社１１日專訊》中國電訊設備商華為的風波繼續在英國國會發酵，近半百位英

國保守黨議員計劃就《電訊基礎法案》提出修訂，因為首相約翰遜今年批准容許華為參與有限５

Ｇ建設，目前要求最遲在２０２２年底，將華為在內高風險公司剔除於供應商名單之外。

不過英國數碼大臣道登表示，不急於訂立具體日期剔除華為在內等高風險公司，而且需要獲

得國家安全委員會同意，不過願意讓議員參與決定。（ａｌ）

