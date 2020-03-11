【油市博奕】傳特朗普被游說現在買入低價石油，增加戰略儲備

《經濟通通訊社１１日專訊》據彭博社引述知情人士指，部分石油行業人士提出計劃，游說

特朗普可以利用近期石油價格暴跌時機，搶購廉價石油，增加戰略儲備。

不過消息又指，華府正認真考慮另外一個方案，通過降低開採國內石油和天然氣的特許權使

用費，幫助部分石油公司，因為目前該稅率１２﹒５％已是自１９２０年制定。

可是民主黨及部分共和黨人曾批評目前特許權使用費過低，並通常低於各州及私人土地持有

人收取的費用。（ａｌ）

