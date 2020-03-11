  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/03/2020 10:46

【油市博奕】傳特朗普被游說現在買入低價石油，增加戰略儲備

　　《經濟通通訊社１１日專訊》據彭博社引述知情人士指，部分石油行業人士提出計劃，游說
特朗普可以利用近期石油價格暴跌時機，搶購廉價石油，增加戰略儲備。
　　不過消息又指，華府正認真考慮另外一個方案，通過降低開採國內石油和天然氣的特許權使
用費，幫助部分石油公司，因為目前該稅率１２﹒５％已是自１９２０年制定。
　　可是民主黨及部分共和黨人曾批評目前特許權使用費過低，並通常低於各州及私人土地持有
人收取的費用。（ａｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS11/03/2020
【FOCUS】侵侵減稅大計阻滯多 美股、疫情齊「逼宮」
生財有道11/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：儲局下周減息半厘已合適
樂天金匯10/03/2020
非農就業數據理想 但避險情緒仍然高漲
生財有道10/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇中線或重上140元
FOCUS10/03/2020
【FOCUS】中國停擺全球感冒 早日復工最大福祉
中國故事10/03/2020
【新冠肺炎】習近平飛抵武漢考察疫情防控 滬指急速倒升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Mask factory口罩工廠Piece Up開售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金