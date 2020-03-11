【油市博奕】沙特阿美將石油產能提高至每日１３００萬桶

《經濟通通訊社１１日專訊》沙特阿拉伯國營油企沙特阿美今日發布聲明稱，將把石油產能
由每日１２００萬桶提高至每日１３００萬桶。另外亦有沙特生產商稱收到國家能源部的指示提
高產能。
不過據俄新社報道指，俄羅斯將參加下月的石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）及其盟友
（ＯＰＥＣ＋）的委員會會議。
另外俄羅斯能源部長諾瓦克指，沒有與沙特投資部部長法利赫溝通，強調ＯＰＥＣ＋的關係
符合俄羅斯憲章。（ａｌ）
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