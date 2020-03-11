【新冠肺炎】泰國暫停港人免簽證安排

《經濟通通訊社１１日專訊》泰國總理巴育今日在曼谷新聞發布會上表示，為控制新冠肺炎

傳播，將暫停部分國家及地區的落地簽證及免費簽證安排，當中受免簽證安排影響包括香港、意

大利、南韓，另外落地簽證暫停適用於中國及印度等１８個國家。

泰方指，希望可能防止新冠肺炎在泰國社區廣泛傳播，強調來自受疫情影響國家的遊客需要

經過簽證篩查程序，簽證暫停安排將持續至疫情緩和為止。（ａｌ）

