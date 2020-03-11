【新冠肺炎】泰國暫停港人免簽證安排

《經濟通通訊社１１日專訊》泰國總理巴育今日在曼谷新聞發布會上表示，為控制新冠肺炎
傳播，將暫停部分國家及地區的落地簽證及免費簽證安排，當中受免簽證安排影響包括香港、意
大利、南韓，另外落地簽證暫停適用於中國及印度等１８個國家。
泰方指，希望可能防止新冠肺炎在泰國社區廣泛傳播，強調來自受疫情影響國家的遊客需要
經過簽證篩查程序，簽證暫停安排將持續至疫情緩和為止。（ａｌ）
|FOCUS11/03/2020
【FOCUS】侵侵減稅大計阻滯多 美股、疫情齊「逼宮」
|生財有道11/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：儲局下周減息半厘已合適
|樂天金匯10/03/2020
非農就業數據理想 但避險情緒仍然高漲
|生財有道10/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇中線或重上140元
|FOCUS10/03/2020
【FOCUS】中國停擺全球感冒 早日復工最大福祉
|中國故事10/03/2020
【新冠肺炎】習近平飛抵武漢考察疫情防控 滬指急速倒升
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰