《中資異動》５Ｇ股繼續受捧，長飛光纖漲逾６％創十個月高

《經濟通通訊社１１日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）現價升６﹒２％，報１８﹒１６

元；成交約６２７萬股，涉資１﹒１３億元。目前主動買盤達６３％。盤中高見１８﹒２８元，

創約十個月高。

５Ｇ股繼續受熱捧，中通服（００５５２）升１﹒６４％，報６﹒１８元；京信通信（０２

３４２）升１﹒７９％，報３﹒４２元。

早前工信部披露，北京市通過出台５Ｇ相關政策，大幅調降有關費用，支持行業全面開展

５Ｇ基礎設施建設工作，全國到２０２０年底四家運營商的５Ｇ基站建設規模將達到６０萬個。

現時，恆生指數報２５３４１，跌５１點或跌０﹒２０％，主板成交２５３﹒９７億元。國

企指數報１０１０７，跌４６點或跌０﹒４５％。

上證綜合指數報３０００，升３點或升０﹒１２％，成交１２５５﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１１４１０，升６點或升０﹒０６％，成交２０２９﹒２９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中通服 （００５５２） ６﹒１８元 升１﹒６４％

中興通訊（００７６３） ３２﹒７０元 升３﹒９７％

中國鐵塔（００７８８） １﹒９２元 升１﹒０５％

摩比發展（００９４７） １﹒１２元 無升跌

南方通信（０１６１７） ３﹒４０元 無升跌

京信通信（０２３４２） ３﹒４２元 升１﹒７９％

長飛光纖（０６８６９） １８﹒１６元 升６﹒２０％

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（ｙｋ）

