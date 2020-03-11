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即市新聞

11/03/2020 10:11

《中資異動》５Ｇ股繼續受捧，長飛光纖漲逾６％創十個月高

　　《經濟通通訊社１１日專訊》長飛光纖光纜（０６８６９）現價升６﹒２％，報１８﹒１６
元；成交約６２７萬股，涉資１﹒１３億元。目前主動買盤達６３％。盤中高見１８﹒２８元，
創約十個月高。
　　５Ｇ股繼續受熱捧，中通服（００５５２）升１﹒６４％，報６﹒１８元；京信通信（０２
３４２）升１﹒７９％，報３﹒４２元。
　　早前工信部披露，北京市通過出台５Ｇ相關政策，大幅調降有關費用，支持行業全面開展
５Ｇ基礎設施建設工作，全國到２０２０年底四家運營商的５Ｇ基站建設規模將達到６０萬個。
　　現時，恆生指數報２５３４１，跌５１點或跌０﹒２０％，主板成交２５３﹒９７億元。國
企指數報１０１０７，跌４６點或跌０﹒４５％。
　　上證綜合指數報３０００，升３點或升０﹒１２％，成交１２５５﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１４１０，升６點或升０﹒０６％，成交２０２９﹒２９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中通服　（００５５２）　　　６﹒１８元　　　升１﹒６４％
　　中興通訊（００７６３）　　３２﹒７０元　　　升３﹒９７％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　１﹒９２元　　　升１﹒０５％
　　摩比發展（００９４７）　　　１﹒１２元　　　無升跌
　　南方通信（０１６１７）　　　３﹒４０元　　　無升跌
　　京信通信（０２３４２）　　　３﹒４２元　　　升１﹒７９％
　　長飛光纖（０６８６９）　　１８﹒１６元　　　升６﹒２０％　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

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