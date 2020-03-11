《午市前瞻》港股短期表現料仍然反覆，２５０００點尋支持

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普提出減稅措施及其他支援企業措施救市，包括

建議降薪資稅至０％，刺激美股三大指數隔晚（１０日）各反彈近半成，同時歐盟承諾設立

２５０億歐元投資基金應對疫情；市場避險情緒持續降溫，標普５００ ＶＩＸ指數期貨升勢稍

緩，以及美國１０年期國債收益率亦於０﹒６％上水平企穩，港股今早高開６７點報

２５４５９。未幾，重磅股如騰訊（００７００）、石油股及內險股走勢偏軟，曾令港股最多倒

跌１０５點見２５２８７點。其後，收租股及本地地產股走強，帶動港股最多反彈１０１點見

２５４９３點。港股於上午市尾段窄幅上落，最終半日收２５４０２點，微升９點，主板成交

５４３﹒６１億元。國企指數報１０１５１點，跌２點。

Ａ股整固，上證綜合指數半日收３００６點，升９點或升０﹒３２％，成交２３３４﹒８５

億元人民幣。深證成分指數半日收１１３８２點，跌２０點或跌０﹒１８％，成交３７１８﹒７

６億元人民幣。

重磅股方面，騰訊軟０﹒１６％，報３８２﹒４元；友邦保險（０１２９９）公布業績前夕

，半日漲１﹒０４％，報７２﹒６元；匯豐控股（００００５）升０﹒３１％，報４９﹒０５元

；中國移動（００９４１）跌０﹒０９％，報５８﹒１元；香港交易所（００３８８）今日除息

，半日股價升０﹒３２％，報２４８﹒４元。



＊九倉遭多間大行降目標價，半日跌超過１％＊



九倉（００００４）遭摩通等多間大行降目標價，惟其他收租股普遍走好。遭大摩下調至「

減持」的九倉跌１﹒４％，報３５﹒２元；九置（０１９９７）跌１﹒４％，報３５﹒２元；太

古Ａ（０００１９）揚０﹒８５％，報６５﹒５５元；希慎興業（０００１４）升

２﹒３３％，報２６﹒４元；鷹君（０００４１）升１﹒３５％，報２２﹒５５元；領展

（００８２３）彈２﹒０４％，報７７﹒５５元。

本地地產股大多上揚。恆基地產（０００１２）漲１﹒４％，報３６﹒２元；新鴻基地產（

０００１６）升０﹒７９％，報１０７﹒８元；新世界發展（０００１７）升１﹒１６％，報９

﹒５８元；信和置業（０００８３）升０﹒１％，報９﹒８５元；恆隆地產（００１０１）升１

﹒４１％，報１７﹒２６元。

目前市況波動，收息股重獲市場追捧。中電（００００２）升１﹒１１％，報８２﹒３元；

中華煤氣（００００３）升０﹒６６％，報１５﹒２４元；電能實業（００００６）升

０﹒１８％，報５６﹒６５元；匯豐控股（００００５）升０﹒３１％，報４９﹒０５元；港燈

（０２６３８）升０﹒６３％，報８﹒０３元。



＊市場憧憬油價大瀉利好航運股，中遠海能飆近兩成二＊



油價近期大瀉，市場憧憬儲油套利交易利好大型油輪股，及提振超大油輪（ＶＬＣＣ）於儲

油或運輸的需求，航運相關股大漲，中遠海能（０１１３８）飆２１﹒６％，報４﹒１１元；太

平洋航運（０２３４３）走高７﹒７６％，報１﹒２５元；中遠海發（０２８６６）升５﹒５６

％，報０﹒９５元；中遠海控（０１９１９）升３﹒９７％，報２﹒６２元；中國外運（００５

９８）升２﹒９３％，報２﹒１１元。

時代鄰里（０９９２８）去年多賺五成一，帶動物管股造好。時代鄰里急升６﹒５２％，報

７﹒１９元；碧桂園服務（０６０９８）揚４﹒３９％，報３２﹒１元；雅生活服務

（０３３１９）漲４﹒８１％，報３４﹒８５元；奧園健康（０３６６２）升６﹒３２％，報８

﹒０８元；永升生活服務（０１９９５）升６﹒２３％，報８﹒０２元。

英國下議院否決修正案《電訊基建議案》，華為可繼續有限度參與５Ｇ建設，５Ｇ獲提振。

長飛光纖光纜（０６８６９）升２﹒１１％，報１７﹒４６元；京信通信（０２３４２）無升跌

，報３﹒３６元；中通服（００５５２）升０﹒１６％，報６﹒０９元；中國鐵塔（００７８８

）升０﹒５３％，報１﹒９１元；中興通訊（００７６３）升１﹒１１％，報３１﹒８元。



＊連敬涵：國策撐５Ｇ，長飛光纖光纜上望２０元＊



大市經歷昨日反彈３５２點後，今早表現反覆。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經

濟通通訊社》表示，受累新型肺炎疫情及美股波動，預期港股短期走勢仍會維持反覆，他認為美

國總統特朗普提出的減稅措施其實對應付疫情本身無作用、對恆指看法較悲觀，料支持位在２５

０００點左右。若疫情好轉、各國推出更多刺激經濟措施，則可修復本周一（９日）下跌裂口，

上望２６０００點。

近日內地傳出不少利好５Ｇ概念板塊的消息，包括支持行業加快開通５Ｇ基站，到今年底四

間運營商５Ｇ基站建設規模達到６０萬個，北京市目前５Ｇ用戶近８０萬等。其中長飛光纖光纜

獲市場看好，由今年８月低位已回升五成，連敬涵表示，受惠國策支持，料長飛光纖光纜中短線

可上望２０元水平。（ｎｓ、ｋｓ）

