【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６５﹒４億人幣，買建行工行沽騰訊中興

《經濟通通訊社１１日專訊》市場憧憬美國總統特朗普救市措施，而俄羅斯方面亦表示不排

除會和油組聯合穩市的可能性，隔晚道指反彈逾千點，港股今早輕微高開６７點報２５４５９點

。其後一度升至２５４９３點漲１００點。惟特朗普救市措施遲遲未公布細節，道指期貨在亞洲

時段急挫，拖累港股由升轉跌，最多挫２５２點，報２５１４０點。臨近尾市，港股跌幅轉穩，

最終收報２５２３１點，跌１６０點或跌０﹒６３％。

按額度計算，北水全日淨流入６５﹒４億元人民幣，減少２７﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國飛鶴（０６１８６）；淨賣

出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中興通訊（００７６３）、小米集團（０１８１０）

。

主板成交１１２６﹒８億元減少２０﹒１％。其中港股通成交１９８﹒２億元，佔總成交

１７﹒６％。



＊北水繼續湧內銀，熱炒中國飛鶴＊



內銀股靠穩，建行升０﹒６２％，報６﹒４５元；工行升０﹒３７％，報５﹒３７元；北水

分別流入１６﹒９１億元及５﹒７１億元。北水熱炒港股通新貴，中國飛鶴升６﹒４５％，報

１３﹒２元；北水流入４﹒２５億元。

股王騰訊跌１﹒２％，報３７８﹒４元；今日遭北水淨沽出，淨流出金額３﹒３３億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １６﹒９１

工商銀行 （０１３９８） ５﹒７１

中國飛鶴 （０６１８６） ４﹒２５

滙豐控股 （００００５） ３﹒２７

農業銀行 （０１２８８） ２﹒２３



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －３﹒３３

中興通訊 （００７６３） －０﹒８９

小米集團 （０１８１０） －０﹒４１

中芯國際 （００９８１） －０﹒０１

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（ｃａ）

