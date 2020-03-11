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即市新聞

11/03/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６５﹒４億人幣，買建行工行沽騰訊中興

　　《經濟通通訊社１１日專訊》市場憧憬美國總統特朗普救市措施，而俄羅斯方面亦表示不排
除會和油組聯合穩市的可能性，隔晚道指反彈逾千點，港股今早輕微高開６７點報２５４５９點
。其後一度升至２５４９３點漲１００點。惟特朗普救市措施遲遲未公布細節，道指期貨在亞洲
時段急挫，拖累港股由升轉跌，最多挫２５２點，報２５１４０點。臨近尾市，港股跌幅轉穩，
最終收報２５２３１點，跌１６０點或跌０﹒６３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入６５﹒４億元人民幣，減少２７﹒１％。北水淨買入最多的個
股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中國飛鶴（０６１８６）；淨賣
出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中興通訊（００７６３）、小米集團（０１８１０）

　　主板成交１１２６﹒８億元減少２０﹒１％。其中港股通成交１９８﹒２億元，佔總成交
１７﹒６％。

＊北水繼續湧內銀，熱炒中國飛鶴＊

　　內銀股靠穩，建行升０﹒６２％，報６﹒４５元；工行升０﹒３７％，報５﹒３７元；北水
分別流入１６﹒９１億元及５﹒７１億元。北水熱炒港股通新貴，中國飛鶴升６﹒４５％，報
１３﹒２元；北水流入４﹒２５億元。
　　股王騰訊跌１﹒２％，報３７８﹒４元；今日遭北水淨沽出，淨流出金額３﹒３３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行　　　　（００９３９）　　　　　１６﹒９１
　　工商銀行　　　　（０１３９８）　　　　　　５﹒７１
　　中國飛鶴　　　　（０６１８６）　　　　　　４﹒２５
　　滙豐控股　　　　（００００５）　　　　　　３﹒２７
　　農業銀行　　　　（０１２８８）　　　　　　２﹒２３

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　－３﹒３３
　　中興通訊　　　　（００７６３）　　　　　－０﹒８９
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－０﹒４１
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－０﹒０１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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