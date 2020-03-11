【新冠肺炎】意全國及法德西日部分地區紅色外遊警示，入境須隔離

新冠肺炎在全球多國蔓延，日韓及歐洲多國疫情令人憂慮，港府昨晚（１０日）公布，為應

對新冠肺炎最新疫情，向法國布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國北萊茵－威斯特法倫州

地區、日本北海道，以及西班牙拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區，發出紅色外遊警示；而早前針

對意大利３個地區發出的紅色外遊警示，現則擴展至意大利全國。

衛生署宣布，由周六（１４日）零時零分開始，所有抵港前１４日到過上述地區的人士，不

論是否香港居民，須到檢疫中心強制隔離１４日。《香港經濟日報》

