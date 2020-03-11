會德豐去年純利跌４７％至９２億元，第二次中期股息１﹒０５元

《經濟通通訊社１１日專訊》會德豐（０００２０）公布截至去年１２月底止全年業績，集
團純利按年跌４６﹒８％至９１﹒７３億元，每股基本盈利４﹒４８元，第二次中期股息為每股
１﹒０５元，與去年相同，全年度合共派發股息每股１﹒５７５元。
期內，收入按年升０﹒１％至４８５﹒１９億元，除稅前盈利跌４６％至１８１﹒０２億元
。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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