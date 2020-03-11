會德豐去年純利跌４７％至９２億元，第二次中期股息１﹒０５元

《經濟通通訊社１１日專訊》會德豐（０００２０）公布截至去年１２月底止全年業績，集

團純利按年跌４６﹒８％至９１﹒７３億元，每股基本盈利４﹒４８元，第二次中期股息為每股

１﹒０５元，與去年相同，全年度合共派發股息每股１﹒５７５元。

期內，收入按年升０﹒１％至４８５﹒１９億元，除稅前盈利跌４６％至１８１﹒０２億元

。（ｈｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

