【新冠肺炎】渣打調升今年內地通脹率預測至２﹒９％

《經濟通通訊社１１日專訊》渣打發表研究告上調２０２０年內地消費物價指數通脹率預測

，由原來的２﹒６％調升至２﹒９％，以反映新冠肺炎爆發的暫時性影響，估計今年首兩個月的

通脹率將達到５﹒３％。渣打最新預測數字，仍比市場普遍預測的３﹒２％為低。

渣打相信，自第二季起，內地通脹率將迅速緩和，由首季按年上升５％，回落至第四季的０

﹒９％。同時豬肉價格和原油價格下跌，將為內地進一步放寬貨幣政策開路。（ｃｌ）

