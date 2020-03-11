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11/03/2020 11:55

【新冠肺炎】渣打調升今年內地通脹率預測至２﹒９％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》渣打發表研究告上調２０２０年內地消費物價指數通脹率預測
，由原來的２﹒６％調升至２﹒９％，以反映新冠肺炎爆發的暫時性影響，估計今年首兩個月的
通脹率將達到５﹒３％。渣打最新預測數字，仍比市場普遍預測的３﹒２％為低。
　　渣打相信，自第二季起，內地通脹率將迅速緩和，由首季按年上升５％，回落至第四季的０
﹒９％。同時豬肉價格和原油價格下跌，將為內地進一步放寬貨幣政策開路。（ｃｌ）

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