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即市新聞

11/03/2020 19:14

《再戰明天》太古系和友邦派業績，歐元區公布官方指標利率

　　《經濟通通訊社１１日專訊》明日（１２日）歐盟貿易部長討論與美國和中國的關係，明晚
歐元區公布官方指標利率。

＊歐盟貿易部長討論與美國和中國的關係＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚８：３０ｐｍ，歐洲央行管理委員會召開貨幣政策會
議。之後召開新聞發布會。歐洲央行總裁拉加德在新聞發布會上就管理委員會會議結果發表講話
（９：３０ｐｍ）
　　明日，歐盟貿易部長討論與美國和中國的關係，以及新冠病毒疫情對全球貿易往來和供應鏈
的影響。

＊歐元區公布官方指標利率＊

　　在數據方面，明晨２：００ａｍ，美國公布２月財政預算月報，料財赤由２３４０億美元擴
闊至２３６８億美元。
　　明晚６：００ｐｍ，歐元區公布１月工業生產（經季節調整），月率料由下滑２﹒１％回升
上１﹒５％；年率跌幅料由４﹒１％收窄至３％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布２月生產者物價指數，年率料由２﹒１％跌至１﹒８％。美國首次
申請失業救濟金人數料由２１﹒６萬上升至２２萬；連續申請失業救濟金人數料由１７２﹒９萬
升上１７３﹒３。
　　８：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％。歐洲央行存款授信額度利率料由
下滑０﹒５％降至下滑０﹒６％。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊太古系和友邦派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：太古股份公司Ａ（０００１９）、太古股份公司Ｂ
（０００８７）、太古地產（０１９７２）、俄鋁（００４８６）、惠理集團（００８０６）、
友邦保險（０１２９９）。（ｈｏ）

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