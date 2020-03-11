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11/03/2020 17:49

會德豐：旗下公司業務分配清晰，年內再推３個住宅新盤

　　《經濟通通訊社１１日專訊》會德豐（０００２０）被大股東提出私有化後，系內公司業務
分工及其地產業務會否注入九倉（００００４）一直成為市場焦點，集團主席兼常務董事吳宗權
在網上業績會議上以監管規定為由，拒絕回應私有化提問，僅強調過去幾間公司業務分配清晰，
而會德豐核心業務在香港，過去及將來的情況都如此。
　　他指，受疫情影響，全球經濟增長將會放緩，在外圍眾多不明朗因素下，今年香港樓市料會
「上上落落」，認為當前情況下需保持審慎、穩健的財務狀況較為適合。不過，他指出，美國減
息將有助提振經濟，亦有利集團賣樓業務，旗下ＯＣＥＡＮ　ＭＡＲＩＮＩ於３月初推出市場已
累售３０伙，市場反應不錯，反映購買力仍存在。在撇除ＯＣＥＡＮ　ＭＡＲＩＮＩ後，他透露
今年將會再推售３個新盤，包括藍田茜發道、啟德及九龍興華街項目，至於定價將視乎市場情況
及新盤規模等。
　　對於今年投地策略，他指會研究不同的「入貨」機會，包括考慮入標政府土地，而集團於２
月投得日出康城第１２期，足見對該區發展有信心。
　　會德豐早前宣布借出三幅合共５０萬平方呎農地興建過渡性房屋，吳宗權指，集團農地土儲
並不多，認為是次合作機會很難得，目前意向計劃目標是提供２０００伙，惟農地涉及規劃、審
批等工作，仍有幾步路要走，期望可在一年內有進展。（ｙｗ）

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