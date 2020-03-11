國泰料今年上半年錄得重大虧損，收益率續嚴重受壓

《經濟通通訊社１１日專訊》國泰航空（００２９３）主席賀以禮於業績報告中表示，於去

年下半年受到香港社會事件的影響，在已減少冬季航班可運載量的情況下，預計今年上半年財政

上將面對極大的挑戰。新型冠狀病毒疫情帶來重大的負面影響，令情況雪上加霜，目前難以預料

情況何時會有所改善，而面對旅遊需求大幅下跌，集團已實施多項短期措施，包括大幅減少可載

客量，儘管推出了這些措施，預期今年上半年將錄得重大虧損。

他又預計，今年的客運業務將嚴重受壓，貨運業務亦繼續面對不少挑戰，但隨著近期中美貿

易磨擦緩和，國泰對貨運業務的前景審慎樂觀，可載貨量維持不變。預期今年美元將持續強勢，

加上競爭激烈（尤其是長途航線的經濟客艙），將使收益率繼續嚴重受壓。

他續指，為期三年的企業轉型計劃令業務更加精簡、更有韌力，將以持續求進的精神邁步向

前，並繼續投資在產品、顧客及機隊上。將於今年繼續接收新飛機，希望保持靈活性，待環境得

到改善時，能盡快將可運載量重投市場，仍然保持於２０２４年底前接收７０架更具燃油效益的

新飛機的計劃不變。

賀以禮又強調，在過去一年間，以及在面對現時的新型冠狀病毒危機上，集團專業團隊展現

出無比的努力和毅力。集團未來將繼續進行大量投資，以及加強香港作為世界級環球航空樞紐的

地位。（ｂｉ）

