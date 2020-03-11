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11/03/2020 17:28

【企業盈警】植華集團（１８４２）料全年業績轉盈為虧

　　《經濟通通訊社１１日專訊》植華集團（０１８４２）預計，截至去年底止年度將轉盈為虧
，將錄得除稅後淨虧損，２０１８年同期錄得稅後純利約４０１０萬港元。
　　轉盈為虧主要由於２０１９財年的收益顯著下降，因美國與中國的貿易糾紛突然持續，導致
來自美國的主要客戶的訂單大幅減少；新產品開發項目延遲，自有標籤客戶的需求下降；及一個
特許品牌行李箱產品押後其於中國推出及分銷的時間，自２０１９年押後至２０２０年。
（ｊｏ）

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