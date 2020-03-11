《小傳日記》疫情席捲歐美洲，魚缸跟跌甚擔憂！

《小傳日記》憧憬花旗國總統特朗普推出刺激經濟措施，包括考慮喺今年餘下時間減薪俸稅

，隔晚（１０日）花旗國孖屐急彈逾千點。不過，由於上日香江魚缸已經偷步升咗唔少，所以今

日（１１日）只係輕微高開６７點報２５４５９點。新冠肺炎疫情繼續主導孖屐氣氛，歐洲重災

區意大利感染人數破一萬宗，令香江魚缸開市無幾耐，升多唔夠４０點就倒頭向下。午後，花旗

國據報確診個案亦破千，道期急插逾６００點，香江亦都跟住跌，最多跌２５２點低見

２５１４０點。最終，魚缸收報２５２３１，跌１６０點或跌近１巴仙，主板成交

１１２６﹒８０億銀，縮水超過兩成。

國企指數報１００７０，跌８２點或跌近１巴仙。中海外（００６８８）急彈近３巴仙，報

２６﹒４銀，為全日最佳表現藍戰士。

Ａ場今日都頭耷耷，上證綜指報２９６８，跌２８點或跌近１巴仙，深成指數報１１２００

，跌２０３點或跌近２巴仙，兩市成交得番９７２８﹒３億人仔，按日減少一成。

大隻藍戰士普遍向下，大象（００００５）軟約半巴仙，報４８﹒６５銀；ＱＱ

（００７００）挫逾１巴仙，報３７８﹒４銀；生發發（００３８８）軟唔夠半巴仙，報

２４６﹒６銀；ＡＩＡ（０１２９９）聽日放榜，漲唔夠半巴仙，報７２元；神州移動

（００９４１）瀉逾１巴仙，報５７﹒５５銀；建行（００９３９）揚近１巴仙，報６﹒４５銀

。



＊唉瘋延發布瑞聲很糟糕，全球大放水公用佬急追＊



疫情蔓延至歐美地區，有消息話蘋果公司諗住取消原訂本月底舉行嘅春季發布會，而且旗艦

手機「唉瘋９」都未必能夠量產，消息拖累手機設備佬反彈後倒跌！蘋果概念股跌幅顯著，瑞聲

（０２０１８）瀉近３巴仙，報４９﹒９銀；富智康（０２０３８）撻低近６巴仙，報１﹒０３

元；舜宇光學（０２３８２）亦走低逾２巴仙，報１２５﹒３銀；通達（００６９８）挫逾１巴

仙，報０﹒７４銀；高偉電子（０１４１５）蒸發近４巴仙，報１﹒５８銀。

環球央行陸續放水，米字國今日突然宣布減息半厘，加上聽日（１２日）歐洲央行亦都開議

息會議，孖屐預期會跟隨減息，收息佬同公用佬逆市跑出。香江電訊（０６８２３）漲近２巴仙

，報１２﹒２６銀；長江基建（０１０３８）升近１巴仙，報５３﹒２５銀；中電

（００００２）走高逾１巴仙，報８２﹒６元；煤氣（００００３）起哄近１巴仙，報

１５﹒２８元；領展（００８２３）漲逾１巴仙，報７７銀。



＊航佬成本低全部升勢威，油價又再撻油佬向下殺＊



航空佬今日獲瑞信吹捧，話隨住神州疫情受控，２月尾載客量有輕微改善，預期境內需求會

喺第二季尾開始復甦，仲維持對國航（００７５３）嘅「跑贏孖屐」評級，國航起飛逾１巴仙，

報６﹒５５銀；其他航空佬亦開心到彈起，南方航空（０１０５５）抽高近１巴仙，報４﹒３２

銀；東方航空（００６７０）跳高近１巴仙，報３﹒４４銀；屐飛（００２９３）舊年全年少賺

兩成八，但淨利潤好過孖屐預期，彈起逾３巴仙，報１０﹒１８銀。

國際油價升勢今日放緩，目前布蘭特同紐約期油都由升轉跌，油佬當然唔好受！中海油

（００８８３）潛水近６巴仙，報８﹒５２銀，仲係全日最差表現藍戰士；中石油

（００８５７）跪低逾２巴仙，報２﹒７３銀；中石化（００３８６）走低近１巴仙，報

３﹒８３銀；中海油服（０２８８３）撻低近４巴仙，報８﹒０５銀。



＊物管佬績優股價齊齊抽，歐洲疫情重長和跌到痛＊



物管佬今日繼續炒高，時代鄰里（０９９２８）舊年多賺五成一，鏟高６巴仙，報７﹒１６

銀；雅生活服務（０３３１９）起哄近３巴仙，報３４﹒２銀；新城悅服務（０１７５５）炒高

逾半成，報１５﹒５銀；寶龍商業（０９９０９）舊年多賺逾三成，抽升逾８巴仙，報

１１﹒２８銀；永升生活服務（０１９９５）飆逾４巴仙，報７﹒８７銀。

疫情迅速在歐洲蔓延，意大利、法國嘅感染人數都急增。喺歐洲有業務嘅股佬自然大受打擊

！長和（００００１）蒸發近３巴仙，報６１﹒７５銀，仲創８年新低！新秀麗

（０１９１０）碌低逾８巴仙，報９﹒８１銀；普拉達（０１９１３）插低逾５巴仙，報

２２﹒４５銀；歐舒丹（００９７３）唔見近３巴仙，報１３﹒１銀；渣打（０２８８８）插水

逾１巴仙，報４９﹒１銀。請請！



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