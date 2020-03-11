【新冠肺炎】美國確診病例數超過一千宗，密歇根州宣布緊急狀態

《經濟通通訊社１１日專訊》據美國霍普金斯大學統計，美國累計有１００１宗確診病例，

並已有２８人死亡。

美國疾控中心主任上日表示，美國在追蹤病毒方面已經浪費了寶貴時間，現在部分地區只能

被動應對疫情蔓延。

另外密歇根州州長惠特默（Ｇｒｅｔｃｈｅｎ Ｗｈｉｔｍｅｒ）在社交媒體表示，出現首

兩宗確診病例，宣布進入緊急狀態 。

他補充，其中一個案例是成年女性，最近有國際旅行史。另一個則是成年男性，最近在美國

境內有旅行史。（ａｌ）

