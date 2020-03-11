港股隨Ａ場走軟，收跌１６０點報２６２３１點，成交額跌兩成

《經濟通通訊社１１日專訊》受惠於白宮官員透露，美國總統特朗普擬推出政策救市，包括

今年餘下時間，將薪俸稅稅率降低至零，並計劃援助頁岩油開採行業，隔晚美股道指勁彈逾千點

，三大指數收漲近半成。市場避險情緒稍有降溫，美國１０年期債息重返０﹒８０３厘水平。港

股今早高開６７點報２５４５９點，之後明顯缺乏方向，由收租及地產板塊撐市，半日僅微升９

點。午後油股續挫，重磅股騰訊（００７００）、中移動（００９４１）跌幅擴大，加上美股三

大指數現月期貨一度低水近３％，Ａ股兩市走勢向淡，恆指借勢再次向下，最終收報２５２３１

點，跌１６０點或０﹒６３％，主板成交１１２６﹒８億元，比上日縮減２０﹒１２％。國指則

報１００７０點，跌８２點或０﹒８２％。截至港股收盤，美股三大指數期貨仍跌近２％。

部分重磅股走低，中移動跌１﹒０３％，報５７﹒５５元；騰訊走低１﹒２％，報

３７８﹒４元；港交所（００３８８）軟０﹒４１％，報２４６﹒６元；建行（００９３９）升

０﹒６２％，報６﹒４５元；友邦（０１２９９）微升０﹒２１％，報７２元。

Ａ股兩市同樣反覆向下，上證綜指收報２９６８點，跌２８點或０﹒９４％，深證成指收報

１１２００，跌２０３點或１﹒７８％，成交額９７２８﹒３億元人民幣，按日減少一成，回落

至萬億大關之下。



＊英國央行緊急減息半厘，本地銀行股受壓＊



新型肺炎拖累環球經濟，繼美國聯儲局上周突急減息之後，英倫銀行召開特別會議，貨幣政

策委員會成員一致通過將基準利率下調５０個基點至０﹒２５％。受英倫銀行減息影響，英鎊兌

港元急插０﹒３％，跌穿１０算，至９﹒９９９４。

本地銀行股普遍受壓，匯控（００００５）軟０﹒５１％，報４８﹒６５元；同系恆生

（０００１１）跌０﹒２１％，報１４２﹒９元；渣打（０２８８８）走低１﹒４１％，報

４９﹒１元；大新銀行（０２３５６）跌１﹒５７％，報８﹒７６元。



＊傳蘋果推遲產品發布會，瑞聲收低２﹒５％＊



新冠肺炎疫情在意大利持續擴散，最新確診病例逾萬宗，死亡個案達６３１宗，創單日死亡

人數新高。歐洲相關股繼續向下，長和（００００１）挫２﹒９１％，報６１﹒７５元；長江基

建（０１０３８）升０﹒６６％，報５３﹒２５元；歐舒丹（００９７３）走低２﹒９６％，報

１３﹒１元；申洲國際（０２３１３）跌２﹒９３％，報９６﹒２元；敏華控股（０１９９９）

跌１﹒５５％，報５﹒０８元。

據外媒報道，蘋果原計劃本月下旬舉辦發布會，推出ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ ２等產品，但因

疫情推遲。手機設備板塊急跌，瑞聲（０２０１８）跌２﹒５４％，報４９﹒９元；舜宇

（０２３８２）跌２﹒４９％，報１２５﹒３元；富智康（０２０３８）挫５﹒５１％，報

１﹒０３元；高偉電子（０１４１５）跌３﹒６６％，報１﹒５８元；通達集團（００６９８）

滑１﹒３３％，報０﹒７４元。



＊國泰燃油對沖虧損大減九成，收漲逾３％＊



沙地國營石油巨擘沙地阿美公布，宣布下個月起每日將大幅增產１２３０萬桶石油，增幅達

到２５％。沙地能源部長阿卜杜勒阿齊茲指，看不到與俄羅斯在５月或６月開會的合理性，屆時

只會證明會議無用。油股再度向下，中石化（００３８６）軟０﹒７８％，報３﹒８３元；中海

油服（０２８８３）跌３﹒５９％，報８﹒０５元。花旗發表報告指，假設倫敦布蘭特期油處每

桶４３美元水平，預期中石油（００８５７）將受較高綜合成本和較低城市門站價格拖累，難以

實現收支平衡。把其評級由買入降至沽售，目標價更大削５１％，中石油收跌２﹒１５％，報

２﹒７３元。市傳中海油（００８８３）將獲母企注入天然氣碼頭、發電資產，集團澄清只屬傳

言，中海油挫５﹒８６％，報８﹒５２元，為本日表現最差藍籌。

航空業受惠於油價下滑，瑞信發表報告指，預期中國境內航空需求會於第二季末開始復甦。

在油價和政策支持下，維持國航（００７５３）跑贏大市評級，國航收升１﹒２４％，報

６﹒５５元。東航（００６７０）微升０﹒５８％，報３﹒４４元；南航（０１０５５）升

０﹒７％，報４﹒３２元。國泰（００２９３）公布去年業績，全年淨利潤錄１６﹒９億元高過

市場預期，燃油對沖虧損大幅減少約９３％，利好股價收漲３﹒１４％，報１０﹒１８元。

另外，市場憧憬儲油套利交易利好大型油輪股。大摩發表報告，上調中遠海能

（０１１３８）今明兩年盈測，評級升至「增持」，該股急飆１８﹒３４％，收報４元。中遠海

控（０１９１９）揚１﹒９８％，報２﹒５７元；中遠海運港口（０１１９９）升１﹒０５％，

報４﹒８元。華創證券早前發表報告，指ＯＰＥＣ推動減產失敗令油價近日急挫，料提振超大油

輪（ＶＬＣＣ）於儲油或運輸的需求，太平洋航運（０２３４３）升４﹒３１％，報１﹒２１元

；海豐國際（０１３０８）軟０﹒２３％，報８﹒５９元。（ｎｓ）

