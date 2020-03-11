《鍾之日記》航空業四面楚歌，國泰預警大虧損

《鍾之日記》３月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股大反彈，惟今日港股似乎跟隨Ａ股走，午後大市市況轉差，相信是市場擔憂美國新

型冠狀病毒肺炎疫情進入爆發階段。據美國霍普金斯大學統計，美國確診病例已破千，並有２８

人死亡，避險情緒再升溫，道瓊期貨現跌２％。

港股今早高開６７點報２５４５９點，之後明顯缺乏方向，由收租及地產板塊撐市，半日僅

微升９點。午後油股續挫，重磅股騰訊（００７００）、中移動（００９４１）跌幅擴大，加上

美股三大指數現月期貨一度低水近３％，Ａ股兩市走勢向淡，恆指借勢再次向下，最終收

報２５２３１點，跌１６０點或０﹒６３％，主板成交１１２６﹒８億元，比上日減２０％。

滬深股市今早承接上日氣勢，滬綜指高開登上三千關口，惟金融及科技板塊下跌拖累行情，

午後失守三千點，隨著外資撤退，股市愈跌愈急，結果滬指在全日最低位２９６８﹒５２點收市

，跌０﹒９４％；深市跌得更深，深成指高開低走收跌１﹒７８％，創業板指更跌２﹒２％。兩

市全日成交９７２９億元人民幣，按日減少一成，回落至萬億大關之下。外資周一（９日）大撤

退，昨日稍為回流，結果今日又再大舉撤離Ａ場，全日通過陸股通淨流出７４﹒６５億人幣。



＊航空業四面楚歌，國泰去年少賺２８％勝預期＊



國泰航空（００２９３）公布，去年度賺１６﹒９１億元，按年少賺２７﹒９％，高過分析

師預估１５﹒９億元。

集團燃油對沖虧損一向為市場焦點，期內燃油對沖虧損按年減少約９３％至１﹒０１億元，

在計及燃油對沖虧損後，燃油成本按年減少１３﹒４％。

集團主席賀以禮表示，新型冠狀病毒疫情帶來重大的負面影響，目前難以預料情況何時會有

所改善，預期今年上半年將錄得重大虧損。

而新冠肺炎亦正式殺入本地航空界，國泰一位曾於３月７日由馬德里往香港ＣＸ３２０航班

上執勤的機艙服務員，初步確診感染新型肺炎。另一方面，泰國今日宣布，暫停部分國家及地區

包括香港、意大利、南韓的落地簽證及免費簽證安排。

國泰先遇社會動盪，後有肺炎疫情衝擊，近日也要面臨油價暴瀉，未知對其對沖影響多大，

幸去年業績優於市場預期，支持國泰股價今日錄明顯反彈，收漲３﹒１％，報１０﹒１８元。

瑞信就中國航空業發報告指，雖受疫情影響，自２月起客量大跌八成，但隨疫情受控，２月

尾載客量有輕微改善，預期境內需求會於第二季末開始復甦。

內地民航股今日齊齊上揚，國航（００７５３）升１﹒２％，南航（０１０５５）升

０﹒７％，東航（００６７０）亦微升０﹒６％



＊傳中國掃低價油，滬石油期貨崩跌三桶油下滑＊



國際油價在上日錄得近３０年最大單日跌幅後反彈，周二（１０日）跳漲逾８％。大起大落

過後，布蘭特原油期貨目前下跌０﹒４％，美國原油期貨軟０﹒６％。

隨著全球最大產油國掀起頗具破壞性的價格戰，原油供應猛增勢在衝擊全球市場，據外電引

述知情人士透露，中國政府正在考慮增加購買原油以充實國家儲備，市場認為可能為崩跌的油價

提供支撐。

不過中國大量進口超低價原油，和過往從俄羅斯買入的貴價原油作對沖，對中國油價而言將

會是一個大衝擊。消息傳出後，上海期貨交易所全數於今年到期的原油期貨品種遭遇三連崩，其

中兩款品種在三個交易日內分別達成６％、９％及１１％的跌停上限，不少期貨投資者或已經爆

倉。早前市場人士預料，上期所可能會暫停部分原油期貨品種交易，不過上期所今日盤後決定繼

續開放交易，升跌幅限制控制在１０％。

石油股反彈完再下跌，中石油（００８５７）跌２﹒２％，報２﹒７３元，中石化

（００３８６）軟０﹒８％，報３﹒８３元。

另外，今早外電引述消息指，中海油（００８８３）將獲母企注入天然氣碼頭、發電資產。

中海油回覆稱已注意到這篇報道，只屬市場傳聞，股價今日跌５﹒９％，報８﹒５２元。



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