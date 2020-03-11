【海航動向】海航基礎漲停海航控股升７％，政府代表現身集團會議

《經濟通通訊社１１日專訊》海航集團公布，周一（１０日）集團召開全面復工復產及合規

治理專題會議，海南省海航集團聯合工作組組長、執行董事長顧剛在會上表示，下階段工作要圍

繞恢復生產增加現金流，助力化解流動性困難；對於債權人和資本市場要有誠信之心和敬畏之心

，真心實意化解困難。

海南省政府早前牽頭成立聯合工作組進駐海航，全面協助、推進海航風險處置工作，工作組

表面上沒有接管海航集團，但安排了顧剛作為集團的「執行董事長」，顧剛是海南省發展控股有

限公司董事長。

海航系Ａ股今早部分急漲，海航基礎（滬：６００５１５）及海航創新

（滬：６００５５５）漲停，海航控股（滬：６００２２１）升６﹒７％，海航投資

（深：０００６１６）升５﹒４％。表列海航系板塊表現：



股份 現價（人民幣） 變幅

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海航控股（滬：６００２２１） １﹒８７元 升６﹒８６％

海越能源（滬：６００３８７） ７﹒８５元 升１﹒９５％

海航基礎（滬：６００５１５） ６﹒２４元 漲停

海航創新（滬：６００５５５） ２﹒５９元 漲停

海航科技（滬：６００７５１） ３﹒４８元 升３﹒８８％



渤海租賃（深：０００４１５） ３﹒４７元 升１﹒１７％

供銷大集（深：０００５６４） ２﹒３４元 跌０﹒４３％

東北電氣（深：０００５８５） １﹒８０元 升３﹒４５％

海航投資（深：０００６１６） ２﹒７２元 升５﹒４３％

凱撒旅業（深：０００７９６） ８﹒４０元 升５﹒４０％

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（ｅｙ）

