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即市新聞

11/03/2020 11:29

【海航動向】海航基礎漲停海航控股升７％，政府代表現身集團會議

　　《經濟通通訊社１１日專訊》海航集團公布，周一（１０日）集團召開全面復工復產及合規
治理專題會議，海南省海航集團聯合工作組組長、執行董事長顧剛在會上表示，下階段工作要圍
繞恢復生產增加現金流，助力化解流動性困難；對於債權人和資本市場要有誠信之心和敬畏之心
，真心實意化解困難。
　　海南省政府早前牽頭成立聯合工作組進駐海航，全面協助、推進海航風險處置工作，工作組
表面上沒有接管海航集團，但安排了顧剛作為集團的「執行董事長」，顧剛是海南省發展控股有
限公司董事長。
　　海航系Ａ股今早部分急漲，海航基礎（滬：６００５１５）及海航創新
（滬：６００５５５）漲停，海航控股（滬：６００２２１）升６﹒７％，海航投資
（深：０００６１６）升５﹒４％。表列海航系板塊表現：

　　股份　　　　　　　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海航控股（滬：６００２２１）　　　１﹒８７元　　　升６﹒８６％
　　海越能源（滬：６００３８７）　　　７﹒８５元　　　升１﹒９５％
　　海航基礎（滬：６００５１５）　　　６﹒２４元　　　漲停
　　海航創新（滬：６００５５５）　　　２﹒５９元　　　漲停
　　海航科技（滬：６００７５１）　　　３﹒４８元　　　升３﹒８８％

　　渤海租賃（深：０００４１５）　　　３﹒４７元　　　升１﹒１７％
　　供銷大集（深：０００５６４）　　　２﹒３４元　　　跌０﹒４３％
　　東北電氣（深：０００５８５）　　　１﹒８０元　　　升３﹒４５％
　　海航投資（深：０００６１６）　　　２﹒７２元　　　升５﹒４３％
　　凱撒旅業（深：０００７９６）　　　８﹒４０元　　　升５﹒４０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｙ）

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