【新冠肺炎】全國昨新增確診２４宗，境外輸入１０宗北京佔６宗

《經濟通通訊社１１日專訊》據國家衛健委最新通報，３月１０日，全國新增確診新型冠狀

病毒肺炎病例２４宗，較上日（９日）的１９宗略見反彈，其中湖北新增確診病例１３宗，境外

輸入確診病例１０宗；新增死亡人數２２人，全數來自湖北；新增治癒出院病例１５７８宗，新

增疑似病例３１宗。

截至３月１０日，全國累計確診病例８０７７８宗，累計死亡人數３１５８人；現有確診病

例１６１４５宗，其中重症４４９２宗；現有疑似病例２８５宗；累計治癒出院病例６１４７５

宗。

在１０宗新增的境外輸入確診病例中，北京佔６宗，上海２宗，山東及甘肅各１宗，累計報

告境外輸入確診病例７９宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例１７７宗，香港再增至１２０宗（６５人出院，３人死）

，澳門累計１０宗，全數患者均已出院，台灣４７宗（１７人出院，１人死）。



＊湖北新增確診病例１３宗＊



湖北省新增確診病例１３宗，全數來自武漢市；全省累計確診宗數至６７７７３宗；新增治

癒出院病例１４７１宗，累計至４９０５６宗；在新增的２２宗死亡病例中，武漢市佔１９宗，

全省累計死亡病例３０４６宗；現有確診病例１５６７１宗，其中重症病例４４１２宗。現有疑

似病例１９８宗。（ａｃ）

