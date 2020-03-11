《經濟通通訊社１１日專訊》高級經濟學家周浩對２月人民幣新增貸款及社會融資規模作出
評論，他認為上述數據結果合理，社融增量低於新增貸款，主要還是表外萎縮。不過，他指廣義
貨幣（Ｍ２）數據比預期好，原因或是這期間國內都停工停產，許多資金只能放在帳上做存款，
變相推高了Ｍ２的增速。
在政策方面，他認為未來還會繼續實施寬鬆政策，例如，上半年貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）利率至少會降２０個基點，此外降準和下調存款基準利率也有可能。（ｊｔ）
11/03/2020 17:29
【數據解讀】德國商業銀行：２月社融等數據合理，料寬鬆政策持續
《經濟通通訊社１１日專訊》高級經濟學家周浩對２月人民幣新增貸款及社會融資規模作出
評論，他認為上述數據結果合理，社融增量低於新增貸款，主要還是表外萎縮。不過，他指廣義
貨幣（Ｍ２）數據比預期好，原因或是這期間國內都停工停產，許多資金只能放在帳上做存款，
變相推高了Ｍ２的增速。
在政策方面，他認為未來還會繼續實施寬鬆政策，例如，上半年貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）利率至少會降２０個基點，此外降準和下調存款基準利率也有可能。（ｊｔ）
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