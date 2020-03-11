【數據解讀】國泰君安：疫情消退生產復甦，料ＣＰＩ漲幅將逐月降

《經濟通通訊社１１日專訊》國泰君安證券發表最新報告指，２月內地居民消費價格指數（

ＣＰＩ）同比上升５﹒２％，顯著超過該機構預期（４﹒７８％）。其中，食品ＣＰＩ同比上升

２１﹒６％，漲幅較上月環比增長０﹒７個百分點，帶動ＣＰＩ上升４﹒４５個百分點。報告認

為，由於採取了正確和積極的措施，中國防控新冠疫情取得了階段性的勝利。居民恐慌性情緒的

減退，搶購食品、日用品的現象在３月份已經大幅緩解。隨著復工復產的順利進行以及各地交通

管制逐漸取消，種植業及養殖業行業生產步入正軌。

另一方面，２０２０年非洲豬瘟發生的強度大幅降低。今年前兩個月，內地僅發生１例非洲

豬瘟，去年同期為１２例。養豬利潤持續高企，養殖戶補欄積極性與日俱增。１月，中國能繁母

豬存欄環比上升１﹒２％，連續上升４個月。隨著各地交通管制的逐漸取消，除湖北外，各地的

蔬菜、水果供應逐漸恢復正常，價格也在走低。３月份蔬菜和水果批發價格分別環比下降６﹒３

％和１﹒４％。由於產能提升，雞肉和蛋類價格也在逐月走低。

國泰君安認為，認為在疫情完全結束之前，交通、旅游、服裝等非食品需求較難恢復正常，

而且快速下降的石油價格也將拉低非食品價格。上升的畜肉價格仍將成為上半年ＣＰＩ上升的主

要動力，但由於基數提高，同比增長幅度會逐月降低。疫情影響下，居民基本在家做飯，零售企

業同店增長將在短期內充分受益於居民對於生鮮食品需求的大幅增長。（ｗｌ）

