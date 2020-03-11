【聚焦人幣】瑞銀財富管理：看好人民幣下半年升至６﹒７－６﹒８

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室周三發布最新觀點指出，低油價

引導通脹預期下行，美國及亞洲央行傾向進一步寬鬆政策，以刺激物價中期達標。假設亞洲央行

跟美聯儲的降息幅度相若，利差及匯率區間應該基本維持不變，因此油價下跌對亞太貨幣的影響

相對中性。盡管人民幣短期內可能仍然波動，但預期中國經濟下半年將強勁反彈，伴隨美國經濟

增長降速及大選迫近，利於中美保持良好的貿易關係，加上美聯儲保持政策寬鬆，因此，繼續看

好人民幣，預期下半年升值至６﹒７至６﹒８區間。（ｗｌ）

