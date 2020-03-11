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11/03/2020 16:09

【聚焦數據】人行：２月末Ｍ２按年增８﹒８％，高於預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，２月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額２０３﹒０８
萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒８％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒４個和
０﹒８個百分點，高於市場預期的增８﹒５％。
　　２月末，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５５﹒２７萬億元，同比增長４﹒８％，增速分別比上月末
和上年同期高４﹒８個和２﹒８個百分點；流通中貨幣（Ｍ０）餘額８﹒８２萬億元，同比增長
１０﹒９％。當月淨回籠現金５０６２億元。（ｗｌ）

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