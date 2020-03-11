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11/03/2020 16:09

【聚焦數據】人行：２月人幣新增貸９０５７億元，遜預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，２月當月人民幣貸款增加９０５７億元（人民
幣．下同），遜於市場預期的１１０００億元，同比多增１９９億元。分部門看，住戶部門貸款
減少４１３３億元，其中，短期貸款減少４５０４億元，中長期貸款增加３７１億元；企（事）
業單位貸款增加１﹒１３萬億元，其中，短期貸款增加６５４９億元，中長期貸款增加４１５７
億元，票據融資增加６３４億元；非銀行業金融機構貸款增加１７８６億元。
　　首兩個月人民幣貸款增加４﹒２４萬億元，同比多增１３０８億元。分部門看，住戶部門貸
款增加２２０９億元，其中，短期貸款減少５６５３億元，中長期貸款增加７８６２億元；企（
事）業單位貸款增加３﹒９９萬億元，其中，短期貸款增加１﹒４２萬億元，中長期貸款增加２
﹒０８萬億元，票據融資增加４２３１億元；非銀行業金融機構貸款增加２１９億元。
　　２月末，本外幣貸款餘額１６３﹒０７萬億元，同比增長１１﹒７％。月末人民幣貸款餘額
１５７﹒３６萬億元，同比增長１２﹒１％，增速與上月末持平，比上年同期低１﹒３個百分點


＊２月人民幣存款增加１﹒０２萬億元＊

　　２月當月人民幣存款增加１﹒０２萬億元，同比少增２８４５億元。其中，住戶存款減少
１２００億元，非金融企業存款增加２８４０億元，財政性存款增加２０８億元，非銀行業金融
機構存款增加４９２４億元。
　　前兩個月人民幣存款增加３﹒９萬億元，同比少增６７７９億元。其中，住戶存款增加
４﹒１２萬億元，非金融企業存款減少１﹒３３萬億元，財政性存款增加４２１０億元，非銀行
業金融機構存款增加１﹒０６萬億元。
　　２月末，外幣貸款餘額８１５７億美元，同比下降２﹒３％。前兩個月外幣貸款增加２８８
億美元，同比少增１１１億美元。２月當月外幣貸款增加２００億美元，同比多增１７６億美元
。（ｃｔ）

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