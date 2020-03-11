【聚焦數據】人行：２月人幣新增貸９０５７億元，遜預期

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，２月當月人民幣貸款增加９０５７億元（人民

幣．下同），遜於市場預期的１１０００億元，同比多增１９９億元。分部門看，住戶部門貸款

減少４１３３億元，其中，短期貸款減少４５０４億元，中長期貸款增加３７１億元；企（事）

業單位貸款增加１﹒１３萬億元，其中，短期貸款增加６５４９億元，中長期貸款增加４１５７

億元，票據融資增加６３４億元；非銀行業金融機構貸款增加１７８６億元。

首兩個月人民幣貸款增加４﹒２４萬億元，同比多增１３０８億元。分部門看，住戶部門貸

款增加２２０９億元，其中，短期貸款減少５６５３億元，中長期貸款增加７８６２億元；企（

事）業單位貸款增加３﹒９９萬億元，其中，短期貸款增加１﹒４２萬億元，中長期貸款增加２

﹒０８萬億元，票據融資增加４２３１億元；非銀行業金融機構貸款增加２１９億元。

２月末，本外幣貸款餘額１６３﹒０７萬億元，同比增長１１﹒７％。月末人民幣貸款餘額

１５７﹒３６萬億元，同比增長１２﹒１％，增速與上月末持平，比上年同期低１﹒３個百分點

。



＊２月人民幣存款增加１﹒０２萬億元＊



２月當月人民幣存款增加１﹒０２萬億元，同比少增２８４５億元。其中，住戶存款減少

１２００億元，非金融企業存款增加２８４０億元，財政性存款增加２０８億元，非銀行業金融

機構存款增加４９２４億元。

前兩個月人民幣存款增加３﹒９萬億元，同比少增６７７９億元。其中，住戶存款增加

４﹒１２萬億元，非金融企業存款減少１﹒３３萬億元，財政性存款增加４２１０億元，非銀行

業金融機構存款增加１﹒０６萬億元。

２月末，外幣貸款餘額８１５７億美元，同比下降２﹒３％。前兩個月外幣貸款增加２８８

億美元，同比少增１１１億美元。２月當月外幣貸款增加２００億美元，同比多增１７６億美元

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