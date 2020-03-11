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11/03/2020 16:13

【聚焦數據】人行：２月社融增量８５５４億人幣，大幅低預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，２月當月，社會融資規模增量為８５５４億元
（人民幣．下同），比上年同期少１１１１億元，大幅低於市場預期的１﹒６萬億元。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加７２０２億元，同比少增４３９億元；對實體經濟
發放的外幣貸款折合人民幣增加２５２億元，同比多增３５７億元；委托貸款減少３５６億元，
同比少減１５２億元；信托貸款減少５４０億元，同比多減５０３億元；未貼現的銀行承兌匯票
減少３９６１億元，同比多減８５８億元；企業債券淨融資３８６０億元，同比多２９８５億元
；政府債券淨融資１８２４億元，同比少２５２３億元；非金融企業境內股票融資４４９億元，
同比多３３０億元。
　　首兩個月計，社會融資規模增量累計為５﹒９２萬億元，比上年同期多２７１７億元。其中
，對實體經濟發放的人民幣貸款增加４﹒２１萬億元，同比少增１１８３億元；對實體經濟發放
的外幣貸款折合人民幣增加７６５億元，同比多增５２７億元；委托貸款減少３８２億元，同比
少減８２６億元；信托貸款減少１０９億元，同比多減４１７億元；未貼現的銀行承兌匯票減少
２５５８億元，同比多減３２４１億元；企業債券淨融資７７４７億元，同比多２０４３億元；
政府債券淨融資９４３７億元，同比多３３９１億元；非金融企業境內股票融資１０５８億元，
同比多６５０億元。（ｗｌ）

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