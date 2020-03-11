【聚焦數據】人行：２月末社融規模存量同比增１０﹒７％

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，初步統計，２月末社會融資規模存量為

２５７﹒１８萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。

其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１５５﹒７８萬億元，同比增長１２﹒１％；對

實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為 ２﹒２萬億元，同比增長１﹒３％；委托貸款餘額

為１１﹒４１萬億元，同比下降６﹒９％；信托貸款餘額為７﹒４３萬億元，同比下降５％；未

貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒０８萬億元，同比下降２０﹒６％；企業債券餘額為２４﹒２７

萬億元，同比增長１４﹒５％；政府債券餘額為３８﹒６７萬億元，同比增長１５﹒１％；非金

融企業境內股票餘額為７﹒４６萬億元，同比增長５﹒９％。

從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６０﹒６％

，同比高０﹒８個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒９％，與上年同

期持平；委托貸款餘額佔比４﹒４％，同比低０﹒９個百分點；信托貸款餘額佔比２﹒９％，同

比低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒２％，同比低０﹒５個百分點；企業

債券餘額佔比９﹒４％，同比高０﹒３個百分點；政府債券餘額佔比

１５％，同比高０﹒５個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個百分

點。（ｗｌ）

