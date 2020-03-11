【抗疫維穩】人行：加快改革創新，提升債券市場融資功能

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行、中證監有關負責人就債券市場支持實體經濟發展有

關問題答記者問時指出，將採取有效措施，加快改革創新，提升債券市場融資功能，提高債券市

場服務實體經濟的質效。一是以服務實體經濟為出發點和落腳點，優化債券發行管理制度，積極

推動債券產品創新，引導資金流向重點領域、重點行業和薄弱環節，支持經濟結構轉型升級。

二是加大對民營企業債券融資支持力度，為民營企業發債融資提供更好的政策環境和便利條

件。三是繼續支持商業銀行等金融機構發行資本債券，提高銀行業資本充足性，增強信貸投放能

力，提升金融機構服務實體經濟的能力。四是加強違約風險監測預警，健全債券違約處置機制，

豐富市場化的違約處置方式。



＊累計發行疫情防控債券２０９５億元＊



在債券市場支持疫情防控方面，截至２０２０年３月１０日，在市場各方共同努力下，已累

計發行支持疫情防控債券２３６隻、２０９５億元（人民幣．下同），用於防護及醫療物資採購

生產及運輸、防疫基礎設施及醫院施工建設、民生保障、物價穩定等疫情防控領域。

數據顯示，２０２０年１月，中國債券市場托管餘額達到１００﹒４萬億元，市場規模位居

世界第二。產品涵蓋了國債、地方債、金融債、公司信用債、同業存單、熊貓債等多類品種。

２０２０年３月１０日，１０年期國債收益率為２﹒６１％，較上年末下行５２個基點，帶動實

體企業融資成本繼續下行。（ｗｌ）

