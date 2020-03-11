【ＦＯＣＵＳ】侵侵減稅大計阻滯多，美股、疫情齊「逼宮」

【ＦＯＣＵＳ】面對美股「血色星期一」，侵侵、彭斯、努欽齊出口術救市，憧憬財政會有

大刺激的道指周二（１０日）尾盤勁升近５％。不過，侵侵口中的「重大紓緩」細節欠奉，即使

是傳聞中的下調薪資稅至零，白宮內部亦就推出時機頗有分歧。

另一邊廂，重災區華盛頓州州長警告，當地病例５月恐達６﹒４萬宗，而紐約州確診亦急增

；華爾街就「逼宮」指，總統必須在數天內提出具體刺激計劃，否則股市恐面臨更大的拋售。事

實上，日間大升過後，道期周二晚間就轉頭一度大跌逾５００點。



＊料惡化財赤，共和黨內部現分歧＊



「重大紓緩（ｖｅｒｙ ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ ｒｅｌｉｅｆ）」、「廣泛的一攬子計

劃（ｂｒｏａｄ ｐａｃｋａｇｅ）」、「跨黨派的逼切性（ｂｉｐａｒｔｉｓａｎ

ｕｒｇｅｎｃｙ）」－－面對道指周一（９日）史詩級崩盤（－７﹒７９％），侵侵、彭斯、努

欽齊出口術救市，大規模財政刺激信號燈閃現，刺激道指周二戲劇性反彈４﹒８９％。

綜合各路消息，侵侵設想的財政刺激首推在年底前下調薪資稅至０％，另擬包括基建計劃、

推行帶薪休假、援助受疫情影響的郵輪航空酒店業等。不過，被視作最震撼的暫時減免薪資稅（

現時僱員、僱主均需負擔７﹒６５％以支付社保醫保金）選項，就在內部遭遇反對。

據悉，財長努欽、首席經濟顧問庫德洛均認為現在減稅為時過早；參議院共和黨領袖麥康奈

爾則稱，他討厭推行這一特殊政策，因或增加聯邦債務和赤字；曾任白宮國內政策委員會副主任

的經濟學家Ｐａｕｌ Ｗｉｎｆｒｅｅ則指，減稅或短期有利股市，但代價昂貴，且對因感染在

家或照顧病患無法工作的人無濟於事。



＊測試滯後，華盛頓州或逾６萬宗＊



侵侵的減稅大計能否成事充滿不確定性，而在花旗國新冠肺炎疫情的重災區華盛頓州，州長

最新警告，倘抗疫措施不力，當地病例到５月恐達６﹒４萬宗（現為逾１６０宗）。另據美國醫

院協會（ＡＨＡ）的文件顯示，當地醫療系統正為十倍於嚴重流感季的情況做準備。

鑒於此，華爾街就「逼宮」指，總統必須在數天內提出具體刺激計劃，否則股市恐面臨更多

拋售，而道期周二晚就一度轉頭大跌逾５００點。

把持眾議院的民主黨定於周三聽取哈佛大學經濟學家Ｊａｓｏｎ Ｆｕｒｍａｎ及智庫「公

平增長」的經濟學家Ｃｌａｕｄｉａ Ｓａｈｍ有關財政刺激方案的意見。Ｆｕｒｍａｎ曾擔任

奧巴馬時期經濟顧問，主張國會立刻批准一項３５００億美元刺激方案，包括向每個成年人、孩

童分別派錢１０００美元、５００美元；Ｓａｈｍ則曾公開批評國會早前緊急撥款

８３億美元予醫療系統是「侮辱」，主張必須是數千億計。

由此看，跟侵侵主張減稅明益大公司及在職者相比，民主黨顯然更傾向擴大醫療福利及救濟

受影響的家庭。倘若減稅利好遲遲未能兌現，已步熊市的美股是否氣數已盡？而測試進度嚴重滯

後（目前不足一萬）的花旗國接下來確診數又會否井噴？接下來的一周料是關鍵。

