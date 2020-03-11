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11/03/2020 09:34

【新冠肺炎】聶德權：病毒測試結果為陰性，今返回辦公室工作

　　《經濟通通訊社１１日專訊》政制及內地事務局長聶德權今早在社交網站發文指，他與四位
到武漢的人員接受香港大學病毒測試有結果，全部均為陰性，他今天將返回辦公室工作，但稱防
禦不會鬆懈，口罩、酒精搓手液必定旁身，亦會繼續監察體溫，並積極籌劃再到湖北接載港人回
港的事宜。
　　乘坐港府湖北第４班包機的一名３８歲女子，本月７日確診感染新冠肺炎。該名女子與當日
代表政府處理包機事宜的聶德權及和入境事務處處長曾國衞等同機，因此同機官員須參與港大安
排的病毒測試。（ｃｌ）

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