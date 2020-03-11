《經濟通通訊社１１日專訊》消息透露，本港今日新增８宗初步確診個案，其中６人均涉及
新華旅遊一個埃及團，包括１名領隊和５名團員，意味全團８個團友即四對夫婦均染疫。
消息指，除了昨日（１０日）已確診的一名食環署大埔墟街市管工外，團友還有一名食環署
長洲蟲鼠組職員和兩名食環署已退休員工。
據悉，一名２２歲曾到訪西班牙馬德里的國泰空姐亦初步確診，同機其中一名乘客已在中國
確診。另外一名於倫敦返港的３１歲女子也初步確診。（ｃｌ）
11/03/2020 15:59
【新冠肺炎】消息：埃及團再有６人初步確診
《經濟通通訊社１１日專訊》消息透露，本港今日新增８宗初步確診個案，其中６人均涉及
新華旅遊一個埃及團，包括１名領隊和５名團員，意味全團８個團友即四對夫婦均染疫。
消息指，除了昨日（１０日）已確診的一名食環署大埔墟街市管工外，團友還有一名食環署
長洲蟲鼠組職員和兩名食環署已退休員工。
據悉，一名２２歲曾到訪西班牙馬德里的國泰空姐亦初步確診，同機其中一名乘客已在中國
確診。另外一名於倫敦返港的３１歲女子也初步確診。（ｃｌ）
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