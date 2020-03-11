【新冠肺炎】本港新增６宗確診個案，包括１名空姐５名埃及團成員

《經濟通通訊社１１日專訊》衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，本港今日

新增６宗確診個案，累計病例增至１２６宗，另有３宗初步陽性個案。

她指，第１２２宗確診者是國泰航空（００２９３）一名２２歲的空姐，她住在小瀝源廣林

苑茂林閣，曾與一名東莞確診內地患者乘坐同一班本月７日由西班牙馬德里來港的ＣＸ３２０客

機，她被安排到檢疫中心，期間發燒達３７﹒７度，送院治理。女患者於２月２１－２４日曾到

荷蘭阿姆斯特丹，２月２５日至３月２日留港，期間大部分時間在家，之後前往馬德里。該名空

姐於本月６日起有流鼻水及發冷病徵。防護中心正追蹤她在客機上曾服務的乘客，或有人需要隔

離。

另外，埃及８人旅行團，繼昨日３人確診外，今日再有４名團友及領隊確診，餘下一人檢測

亦呈陽性，今晚有機會確診，若然即全團９人均確診。

第１２３宗確診的５７歲男子是埃及團團友，住青山公路碧堤半島７座。他是食環署職員，

在長洲市政大廈上班，於３月８日和９日，深井村鴻記餐廳食飯，看過私家醫生；３月１０日上

班，曾與同事食飯，他與太太同住，後者已入住仁濟醫院，初步確診。

第１２４宗確診者是５９歲女士，也是埃及團團友，亦是第１１９宗確診患者的太太。她與

丈夫兒子同住。３月４至５日在埃及，３月６日與丈夫往富亨商場看私家醫生，緊密接觸者其丈

夫和兒子。

第１２５宗確診者是埃及團導遊，住德福花園Ｔ座，安排入檢疫中心，未入中心前已發燒，

送往聯合醫院。他與家人同住，２月２５－２７日帶團，返港後曾與親友拜山、與個別朋友曾吃

飯，需再追蹤。

第１２６、１２７宗確診者是６３歲的夫婦，同住麗港城２６座。（ｃｌ）

