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11/03/2020 17:05

【企業盈警】華人置業（１２７）料去年溢利按年跌最多２７％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》華人置業（００１２７）公布，集團預期於２０１９年度可能
錄得收入下降介乎３１％至４１％，以及溢利減少介乎１７％至２７％。
　　此外，集團於本年度於其他全面支出中，可能錄得關於恆大股份之公平值變動之未變現虧損
１６億元之一項支出。
　　收入下降及溢利減少主要由於集團於本年度並無買賣物業銷售；通過損益以反映公平值之投
資及財資產品之溢利淨額；於本年度並無來自通過其他全面收益，以反映公平值之上市股本投資
之股息收入；投資物業之公平值變動虧損；以及商譽減值虧損。（ｃｗ）

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