《經濟通通訊社１１日專訊》中國虎都（０２３９９）公布，集團預期截至２０１９年１２
月３１日止年度錄得的公司股東應佔虧損，將按年大幅增加，而２０１８年度錄得公司股東應佔
虧損約４４１３﹒９萬元人民幣。
虧損大幅增加主要由於集團終止錄得虧損的出口貿易業務、集團零售店舖網絡鞏固戰略、及
批發訂單，因集團終止與還款記錄未如理想的分銷商之間的分銷關係而有所減少，以致集團的收
益及毛利大幅下跌；集團於２０１７年所收購的中國零售業務表現未如理想而確認商譽減值虧損
；以及確認潛在在建工程的減值虧損。（ｃｗ）
11/03/2020 18:13
【企業盈警】中國虎都料去年股東應佔虧損將按年大幅增加
《經濟通通訊社１１日專訊》中國虎都（０２３９９）公布，集團預期截至２０１９年１２
月３１日止年度錄得的公司股東應佔虧損，將按年大幅增加，而２０１８年度錄得公司股東應佔
虧損約４４１３﹒９萬元人民幣。
虧損大幅增加主要由於集團終止錄得虧損的出口貿易業務、集團零售店舖網絡鞏固戰略、及
批發訂單，因集團終止與還款記錄未如理想的分銷商之間的分銷關係而有所減少，以致集團的收
益及毛利大幅下跌；集團於２０１７年所收購的中國零售業務表現未如理想而確認商譽減值虧損
；以及確認潛在在建工程的減值虧損。（ｃｗ）
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