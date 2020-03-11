【企業盈警】雅仕維（０１９９３）料去年虧損最高１﹒２５億元

《經濟通通訊社１１日專訊》雅仕維（０１９９３）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損介乎８５００萬元至１﹒２５億元，而２０１８年度則錄得盈利約１﹒２７億元。

該集團指，轉盈為虧主因預期虧損採納自２０１９年１月１日起生效的香港財務報告準則第

１６號「租賃」產生的不利影響，加上推出的新項目例如海口美蘭機場、北京地鐵線及溫州地鐵

線仍處於起步期。該等項目收益處於增長階段，惟特許經營費成本已確認。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

