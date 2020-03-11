錦州銀行（４１６）獲人行１１４億元入股成大股東，申請今早復牌

《經濟通通訊社１１日專訊》錦州銀行（００４１６）公布，建議以每股１﹒９５元（人民

幣．下同）（約２﹒１６５港元）分別發行５２﹒７億股和９﹒３億股新內資股予人民銀行控制

的成方匯達和遼寧省財政廳全資擁有的遼寧金控，將分別持擴大後股本約３７﹒６９％和

６﹒６５％股權，分別涉資１０２﹒７７億元（約１１４億港元）和１８﹒１３億元（約２０億

港元），共近１２１億元（約１３４﹒２３億港元），且令前者成單一大股東，有關建議需待股

東會批准。該集團自去年１２月２７日停牌，已申請於今日早上９時起恢復股份買賣。

該集團指，成方匯達所購股權將觸發強制全面收購要約，故將申請授出清洗豁免，若獲授後

則須獲得至少７５％獨立股東於臨時股東大會上以批准及就有關清洗豁免相關交易獲５０％以上

獨立股東批准後方可作實。至於每股發行價較Ｈ股停牌收報２﹒４３元折讓約１０﹒９１％，較

去年６月３０日未經審計每股資產淨值５﹒８７元折讓約６６﹒７８％。



＊研售１５００億債權＊



該集團指，曾披露有關建議重大資產重組，以改善資產質量及內部精細化資產管理水平，並

進一步優化資產結構，計劃尚在討論及磋商，主要包括有關建議定向增發外，還有出售所持債權

本金帳面原值約１５００億元的若干資產予成方匯達及認購本金額約７５０億元定向債務工具，

初始到期期限為１５年，由遼寧金控及存款保險基金管理所控制企業設立的合夥企業發行，透過

重組計劃預期將改善資本充足率等。至於發新內資股所得約１２０﹒９億元（約１３４﹒２億港

元）擬用於補充核心一級資本。

該集團指，成方匯達由匯達資產託管全資擁有，匯達資產託管由中國信達資產管理以名義股

東身份持有，但均為人民銀行所管理及控制的企業。（ｗｈ）

