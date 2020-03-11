《日入而息》國泰少賺２８％，會德豐少賺４７％，港股跌１６０點

《今天重點》﹡國泰（００２９３）去年少賺２８％至１６﹒９１億元，不派息；去年客運

及貨運收益分別跌１﹒３％及１４﹒２％；航空燃油成本總額跌９﹒８％，

燃油對沖虧損降９３％；國泰料今年上半年錄得重大虧損，收益率續嚴重受

壓；國泰不回應更換ＣＦＯ傳聞，八成員工接受無薪假安排；油價大跌將增

加燃油對沖虧損，嚴控現金流應對挑戰

﹡會德豐（０００２０）去年純利跌４７％至９２億元，第二次中期股息

１﹒０５元；會德豐去年基礎淨盈利跌６％，已簽住宅銷售額達２３６億；

旗下公司業務分配清晰，年內再推３個住宅新盤

﹡港鐵（０００６６）料口罩生產機最快下半年投產，引入雙氧水霧化消毒機

械人

﹡本港新增６宗確診個案，包括１名空姐５名埃及團成員



《即日市況》﹡港股隨Ａ場走軟，收跌１６０點報２６２３１點，成交額跌兩成



《深滬股市》﹡滬指跌０﹒９％全日最低位收市，外資流出７５億人幣



《美元匯價》﹡美匯短線料９５﹒４至９６﹒６整固；歐元最新報１﹒１３２５╱２７，日

圓最新報１０５﹒０１╱０３



《公司業績》﹡會德豐（０００２０）去年純利跌４７％至９２億元，第二次中期股息

１﹒０５元

﹡國泰（００２９３）去年少賺２８％至１６﹒９１億元，不派息；去年客運

及貨運收益分別跌１﹒３％及１４﹒２％；航空燃油成本總額跌９﹒８％，

燃油對沖虧損降９３％；國泰料今年上半年錄得重大虧損，收益率續嚴重受

壓

﹡卡賓（０２０３０）全年賺１﹒５８億元人民幣，跌２６％，末期息３港仙

﹡德利機械（０８１４２）中期多賺近五成至２７６８萬元，不派息

﹡中銀航空租賃（０２５８８）去年多賺１３﹒２％，派末期息０﹒２１５３

美元

﹡保誠（０２３７８）去年持續經營業務經調整溢利升兩成，派息２５﹒９７

美分；保誠去年亞洲保險業務經調整經營溢利增１４％，香港升２４％



《公司資訊》﹡會德豐（０００２０）去年基礎淨盈利跌６％，已簽住宅銷售額達２３６億

；旗下公司業務分配清晰，年內再推３個住宅新盤

﹡國泰（００２９３）不回應更換ＣＦＯ傳聞，八成員工接受無薪假安排；油

價大跌將增加燃油對沖虧損，嚴控現金流應對挑戰

﹡常達控股（０１４３３）公開超購近７４倍，一手中籤率七成

﹡深藍科技（０１９５０）超購逾１１倍，一手中籤率三成

﹡稀美資源（０９９３６）公開超購１４﹒７倍，一手中籤率３５％

﹡諾誠健華（０９９６９）今起招股，入場費約９０４０元

﹡雲遊控股（００４８４）旗下北京西瓜決定保留不多於１０間直營店

﹡宏利香港表示今年具挑戰性，惟首季代理人銷售表現仍強勁；宏利香港冀本

港經濟盡快重新起步，無計劃縮減代理人規模

﹡易還財務（０８０７９）開市前宣布停牌

﹡東方海外（００３１６）斥７﹒７８億美元建造五艘船舶

﹡阿里巴巴（０９９８８）快遞及外賣業務全面復工

﹡恆生（０００１１）推出智能儲蓄規劃工具，自動整合客戶戶口及信用卡支

出

﹡時代鄰里（０９９２８）會穩健地進行收購合併，正與成熟標的商討

﹡特首籲免外遊，縱橫遊（０８０６９）呼籲拖累旅業

﹡匯豐委任王云峰為中國區行政總裁

﹡港鐵（０００６６）料口罩生產機最快下半年投產，引入雙氧水霧化消毒機

械人

﹡招商局商業房託（０１５０３）疫情尚未完結或繼續減租

﹡領展（００８２３）向褓姆車及校巴營運者提供半年５０％租金減免

﹡成都高速（０１７８５）羊西線改造工程料於２０２１年５月底完工



《國企紅籌》﹡深圳控股（００６０４）成功中標深圳市婦兒大廈改造ＰＰＰ項目

﹡中航科工（０２３５７）附屬向陝西華燕及中航凱天增資逾１億元人民幣

﹡華潤電力（００８３６）２月份附屬電廠售電量按年減少１３﹒６％



《神州民企》﹡騰訊《王者榮耀》國內ｉＯＳ收入連冠三年後被《和平精英》超越

﹡融創在深圳成立影視傳媒公司，加速擴展文化旅遊業務

﹡中燃氣（００３８４）發行疫情防控債，涉１０億元人民幣，固定票面利率

３﹒３８％



《中國要聞》﹡深圳住建局表示一級房企可申請解凍不超預售額的２０％

﹡湖州銀行否認個人首套房貸首付比例下調

﹡廣州城投集團斥２３﹒６億投下市內最貴樓面地價地皮

﹡全球上市航空公司市值大縮水，國航躍升全球第三

﹡科技部支持四城市建設新一代ＡＩ創新發展試驗區

﹡官媒文章力捧人民幣資產：避險能力增，顯現內在價值

﹡２０１９年中國旅遊總收入６﹒６萬億元按年增１１％

﹡工信部表示去年有色金屬行業價格回落，行業效益走勢弱

﹡國企改革三年行動方案將出台，料國資啟混改潮上市潮

﹡上海東方明珠塔等景區明起恢復開放，將實行限流措施

﹡上海嘉定區簽１０５個產業項目，總投資２７６億元人民幣

﹡李強召開企業座談會，要求加快發展在線經濟

﹡人行逆回購１７連停，今續零投放零回籠；２月末Ｍ２按年增８﹒８％，高

於預期；２月人幣新增貸９０５７億元，遜預期；２月社融增量８５５４億

人幣，大幅低預期；２月末社融規模存量同比增１０﹒７％；加快改革創新

，提升債券市場融資功能

﹡兩部門表示階段性調整福利彩票發行機構業務費比例

﹡國稅總局發布新版應對肺炎疫情指引，新增５方面內容

﹡淘寶免費「０帳期」延至６月，網商銀行墊資超２０００億

﹡湖北分類分時復工復產，中低風險地區恢復公共交通；湖北潛江取消全面復

工復產決定，續實行嚴格人員管控

﹡據報國泰航空（００２９３）正尋求新財務總裁接替馬天偉

﹡武漢市委原常委蔡杰涉受賄濫權，遭湖北檢察機關逮捕

﹡上期能源調高原油期貨交易保證金比例

﹡疫情期間上海接受社會捐贈１２﹒６億支出８﹒５億元

﹡外交部表示未出現產業鏈供應鏈從中國大規模轉移現象



《寶島快訊》﹡台股收跌１％，報１０８９３﹒７８點



《其他消息》﹡財委會通過２２３億元工程撥款

﹡畢馬威料去年中國養老金總資產增１９％，優惠改革措施或推出

﹡華僑永亨銀行提示警惕虛假網址，已就事件通知金管局及警方

﹡深股通額度全日流走６１﹒３億元；滬股通額度全日用７﹒６億元，陸股通

淨流出近７５億

﹡戴德梁行表示樓市談不上冰封，料上半年樓價最多跌一成

﹡九巴兩百架巴士將增設橫趟式車窗，加強空氣流通抗疫

﹡中原表示首季樓價有望尋底跌約５％，次季或止跌回升；中原經紀人指數

ＣＳＩ升破４５點，預示樓價有望回穩



《新冠肺炎》﹡全國昨新增確診２４宗，境外輸入１０宗北京佔６宗

﹡本港新增６宗確診個案，包括１名空姐５名埃及團成員

﹡南韓單日增２４２宗確診，首爾一辦公室出現集體感染

﹡美國確診病例數超過一千宗，密歇根州宣布緊急狀態

﹡泰國暫停港人免簽證安排

﹡北京表示非疫情嚴重國家入境進京人員需隔離１４天

﹡１６４名在伊朗中國公民乘包機抵達成都，將集中隔離

﹡第二批台灣包機啟航，３６１名台人獲接載離開武漢

﹡王毅稱在共同抗疫中，中國與意大利關係將進一步深化

﹡國泰航空證實一位機艙服務員初步確診

﹡許樹昌稱港府圍堵政策有效，「這場仗有排打」

﹡新華旅遊表示８人埃及團領隊有發燒，已入住檢疫中心

﹡聶德權稱病毒測試結果為陰性，今返回辦公室工作

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