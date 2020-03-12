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即市新聞

12/03/2020 07:46

《日出而作》道指瀉逾千點步入熊市，油價急挫，金價先升後回

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２３５５３﹒２２　跌１４６４﹒９４點╱５﹒８６％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７４１﹒３８　跌　１４０﹒８５點╱４﹒８９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７９５２﹒０５　跌　３９２﹒２０點╱４﹒７０％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　５８７６﹒５２　跌　　８３﹒７１點╱１﹒４０％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１０４３８﹒６８　跌　　３６﹒８１點╱０﹒３５％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　４６１０﹒２５　跌　　２６﹒３６點╱０﹒５７％　
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０４﹒５３，歐元兌美元１﹒１２６１

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