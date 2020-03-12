《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３５５３﹒２２ 跌１４６４﹒９４點╱５﹒８６％
標普５００ ２７４１﹒３８ 跌 １４０﹒８５點╱４﹒８９％
納斯達克 ７９５２﹒０５ 跌 ３９２﹒２０點╱４﹒７０％
倫敦富時１００ ５８７６﹒５２ 跌 ８３﹒７１點╱１﹒４０％
法蘭克福ＤＡＸ １０４３８﹒６８ 跌 ３６﹒８１點╱０﹒３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ４６１０﹒２５ 跌 ２６﹒３６點╱０﹒５７％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０４﹒５３，歐元兌美元１﹒１２６１
12/03/2020 07:46
《日出而作》道指瀉逾千點步入熊市，油價急挫，金價先升後回
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３５５３﹒２２ 跌１４６４﹒９４點╱５﹒８６％
標普５００ ２７４１﹒３８ 跌 １４０﹒８５點╱４﹒８９％
納斯達克 ７９５２﹒０５ 跌 ３９２﹒２０點╱４﹒７０％
倫敦富時１００ ５８７６﹒５２ 跌 ８３﹒７１點╱１﹒４０％
法蘭克福ＤＡＸ １０４３８﹒６８ 跌 ３６﹒８１點╱０﹒３５％
巴黎ＣＡＣ４０ ４６１０﹒２５ 跌 ２６﹒３６點╱０﹒５７％
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