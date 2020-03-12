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即市新聞

12/03/2020 08:18

友邦年度新業務價值升５％遜預期，純利增１﹒６倍派息９３﹐３仙

　　《經濟通通訊社１２日專訊》友邦（０１２９９）公布截至去年１２月底止全年業績，按實
質匯率計算，股東應佔純利６６﹒４８億美元按年升約１﹒５６倍，每股基本盈利０﹒５５美元
。末期息增一成至每股９３﹒３港仙，全年共派每股１﹒２６６港元升１１％（不包括上日特別
息）。
　　按實質匯率計算，期內新業務價值按年增５％至４１﹒５４億美元，升幅比市場預期的
７﹒５％為低；新業務價值利潤率提升２﹒９個百分點至６２﹒９％。按固定匯率計，年度新業
務價值升６％，未計香港業務，新業務價值增長１６％，而年化新保費增加２％至６５﹒８５億
美元。

＊香港新業務價值減少５％，反映半年中國客戶銷售減少＊

　　按固定匯率計，香港新業務價值減少５％至１６﹒２１美元，反映去年下半年香港社會動蕩
，嚴重影響來自中國內地訪港客戶的銷售。而內地新業務價值上升２７％至１１﹒６７億美元，
內地業務稅後營運溢利增加２８％至１０﹒６１億美元。
　　期內，內涵價值營運溢利增加６％至８６﹒８５億美元，內涵價值營運回報為１５﹒９％。

＊中國內地未見異常理賠，惟首季新業務銷售有顯著影響＊

　　集團指，今年首季，較低息環境及冠狀病毒為業務所在的多個市場帶來利淡因素，預計短期
內會造成顯著影響。集團正密切監察事態發展。在中國內地暫無察覺任何異常的理賠情況，而隨
著加快數碼化舉措，代理招聘管道維持強勁。然而，外遊限制加上社會大眾普遍不願意進行面對
面會議，已對第一季的新業務銷售造成顯著的影響。（ｎｓ）

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