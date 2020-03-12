美禁歐旅客入境，港股瀉逾１１００點逼２４１００面臨技術性熊市

《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚世界衞生組織（ＷＨＯ）宣布新冠肺炎疫情已經出現全球

大流行，加上美國總統特朗普公布將於美國時間明日（１３日）午夜起，未來３０日禁止英國以

外歐洲旅客入境美國，市場恐慌情緒擴大，恆生指數跌幅擴大至１１０５點或４﹒３８％，報

２４１２６點創近三年低，盤中低見２４１１７點，比去年４月９日收市高位３０１５７點回落

２０％（２４１２６點）要低，若今日收市維持以之下水平，恆指可確認進入技術性熊市。

道期即月期貨現報２２４１９點，跌１１３１點或４﹒８％。

藍籌股全線向下，匯控（００００５）跌３﹒６％，報４６﹒９元；中國移動（００９４１

）跌５﹒０４％，報５４﹒６５元；騰訊（００７００）跌４﹒３３％，報３６２元；港交所（

００３８８）跌３﹒８９％，報２３７元；建行（００９３９）跌３﹒２６％，報６﹒２４元；

友邦（０１２９９）跌５﹒５６％，報６８元。

歐洲相關業務股份向下，長和（００００１）跌３﹒９７％，報５９﹒３元；電能實業（０

０００６）跌４﹒０４％，報５４﹒７元；長江基建（０１０３８）跌４﹒２３％，報５１元。

新秀麗（０１９１０）跌１４﹒０７％，報８﹒４３元。普拉達（０１９１３）跌７﹒５７％，

報２０﹒７５元。申洲國際（０２３１３）跌７﹒３３％，報８９﹒１５元。渣打（０２８８８

）跌４﹒８９％，報４６﹒７元。

現時，恆生指數報２４１２６，跌１１０５點或跌４﹒３８％，主板成交３８９﹒２８億元

。國企指數報９６１６，跌４５４點或跌４﹒５１％。

上證綜指報２９１９點，跌４８點或１﹒６５％，成交１０８９﹒６９億元人民幣。深證成

指報１０９６４點，跌２３５點或２﹒１１％，成交１７０１﹒２４億元人民幣。（ｎｓ）

