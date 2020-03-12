  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/03/2020 10:09

美禁歐旅客入境，港股瀉逾１１００點逼２４１００面臨技術性熊市

　　《經濟通通訊社１２日專訊》隔晚世界衞生組織（ＷＨＯ）宣布新冠肺炎疫情已經出現全球
大流行，加上美國總統特朗普公布將於美國時間明日（１３日）午夜起，未來３０日禁止英國以
外歐洲旅客入境美國，市場恐慌情緒擴大，恆生指數跌幅擴大至１１０５點或４﹒３８％，報
２４１２６點創近三年低，盤中低見２４１１７點，比去年４月９日收市高位３０１５７點回落
２０％（２４１２６點）要低，若今日收市維持以之下水平，恆指可確認進入技術性熊市。
　　道期即月期貨現報２２４１９點，跌１１３１點或４﹒８％。
　　藍籌股全線向下，匯控（００００５）跌３﹒６％，報４６﹒９元；中國移動（００９４１
）跌５﹒０４％，報５４﹒６５元；騰訊（００７００）跌４﹒３３％，報３６２元；港交所（
００３８８）跌３﹒８９％，報２３７元；建行（００９３９）跌３﹒２６％，報６﹒２４元；
友邦（０１２９９）跌５﹒５６％，報６８元。
　　歐洲相關業務股份向下，長和（００００１）跌３﹒９７％，報５９﹒３元；電能實業（０
０００６）跌４﹒０４％，報５４﹒７元；長江基建（０１０３８）跌４﹒２３％，報５１元。
新秀麗（０１９１０）跌１４﹒０７％，報８﹒４３元。普拉達（０１９１３）跌７﹒５７％，
報２０﹒７５元。申洲國際（０２３１３）跌７﹒３３％，報８９﹒１５元。渣打（０２８８８
）跌４﹒８９％，報４６﹒７元。
　　現時，恆生指數報２４１２６，跌１１０５點或跌４﹒３８％，主板成交３８９﹒２８億元
。國企指數報９６１６，跌４５４點或跌４﹒５１％。
　　上證綜指報２９１９點，跌４８點或１﹒６５％，成交１０８９﹒６９億元人民幣。深證成
指報１０９６４點，跌２３５點或２﹒１１％，成交１７０１﹒２４億元人民幣。（ｎｓ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樓市「胡」言12/03/2020
逆市推盤！康城「OCEAN MARINI」減價3%推盤 係真讓步定假象？
FOCUS11/03/2020
【FOCUS】侵侵減稅大計阻滯多 美股、疫情齊「逼宮」
生財有道11/03/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：儲局下周減息半厘已合適
樂天金匯10/03/2020
非農就業數據理想 但避險情緒仍然高漲
生財有道10/03/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇中線或重上140元
FOCUS10/03/2020
【FOCUS】中國停擺全球感冒 早日復工最大福祉
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【口罩供應更新】Mask factory口罩工廠Piece Up開售口罩

【好人好事】食肆派發強肺湯水助長者

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金