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即市新聞

12/03/2020 09:21

美國宣布禁歐洲旅客入境，港股大幅低開５７３點報２４６５７點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普剛剛發表電視講話，表示因疫情於歐洲擴散，
因此將於美國時間明日（１３日）午夜起，未來３０日禁止歐洲旅客入境美國，但英國旅客則除
外。受消息影響，加上隔晚美國大瀉千點，現時美國道期再瀉逾６００點，失守二萬三點關口，
亞洲股市全面受挫，日經跌４４４點，台北加權指數跌１４２點，港股方面低開５７３點，失守
二萬五關。
　　個股方面，由於阿聯酋也宣布增產，油價急挫拖累「三桶油」表現，中海油（００８８３）
低開４﹒９３％為最差表現藍籌，中石化（００３８６）亦跌２﹒８％；另外，於美加擁有業務
的創科實業（００６６９）亦低開４﹒４９％。
　　恆生指數報２４６５７點，跌５７３點或跌２﹒２７％，主板成交３４﹒５４億元。國企指
數報９８１７點，跌２５３點或跌２﹒５２％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒３４％，報４８元；香港交易所
（００３８８）跌１﹒４６％，報２４３元；騰訊控股（００７００）跌２﹒７５％，報３６８
元；中國移動（００９４１）跌２﹒６１％，報５６﹒０５元；友邦保險（０１２９９）跌
２﹒７８％，報７０元。
　　
　　十大跌幅恆指成分股表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油　（００８８３）　　　８﹒１０元　　　跌４﹒９３％
　　創科實業（００６６９）　　５８﹒５０元　　　跌４﹒４９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒９０元　　　跌３﹒７３％
　　中國人壽（０２６２８）　　１６﹒５０元　　　跌３﹒１７％
　　金沙中國（０１９２８）　　３２﹒５０元　　　跌２﹒９９％
　　中國平安（０２３１８）　　８１﹒５０元　　　跌２﹒９８％
　　中信股份（００２６７）　　　８﹒３４元　　　跌２﹒９１％
　　中石化　（００３８６）　　　３﹒７２元　　　跌２﹒８７％
　　長和　　（００００１）　　６０﹒００元　　　跌２﹒８３％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４８﹒５０元　　　跌２﹒８１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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