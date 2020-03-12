《盤後部署》疫情陰霾籠罩兼陷入熊市股市料增，港股或下試二萬三

《經濟通通訊社１２日專訊》全球市場繼續波瀾起伏，世界衞生組織（ＷＨＯ）宣布新冠肺

炎疫情為全球大流行瘟疫，加上市場翹首以待的總統特朗普救經濟措施遲遲未見詳情，拖累道指

隔晚（１１日）瀉近１５００點，並已由高位回落逾２０％，技術上已步入熊市。

而在港股開市前，重磅股友邦（０１２９９）公布遜預期的業績，已令港股今日大機會低開

低走。雪上加霜的是，特朗普在本港今早約９時舉行的記者會，僅宣布限制英國以外的所有歐洲

旅客入境美國，為期３０日；仍然未有救市政策，全球股市陷入恐慌。

恆指今早裂口低開５７３點，開報２４６５７點失守二萬五關，惟已是全日最高位，石油股

繼續捱沽，騰訊（００７００）等科網股急速跳水，加上歐洲疫情蔓延拖累出口股，港股全日在

低位徘徊，最低見過２４１１７點，大瀉１１１３點，最終收報２４３０９點，跌９２２點或跌

３﹒６６％，主板成交１５２２﹒６２億元增３５﹒１％。國企指數報９７２５點，跌３４４點

或跌３﹒４２％。

Ａ股跌勢溫和，上證綜合指數報２９２３點，跌４５點或跌１﹒５２％。深證成分指數報

１０９４１點，跌２５９點或跌２﹒３１％，兩市成交８３７６﹒１６億元人民幣。



＊聯儲局或減息一厘，Ａ股防守力較好＊



美股道指率先陷入熊市，而標指及納指則分別由高位回落約１９％，亦即將踏入熊市區，意

味長達１１年的牛市或正式結束。避險情緒高漲，標普５００ ＶＩＸ指數期貨現時繼續彈高近

１４％，至５２﹒７６；美國１０年期國債債息目前亦重新走低至０﹒７５７％水平，加上美元

兌日圓的外匯報價繼續下跌，而美股三大指數期貨目前仍各挫逾４％。

美國聯儲局當地時間下周二、三（１７－１８日）舉行議息會議，市場預期再度減息機會大

增，據芝加哥商品交易所（ＣＭＥ）的利率期貨分析工具Ｆｅｄｗａｔｃｈ估計，減息幅度將會

是０﹒７５厘或一厘，而預期減息一厘的機會高達８５％。

面對環球股市重挫，率先爆發疫情的中國，當地股市近期卻見「硬淨」。有分析認為，Ａ股

目前的防守力較好。上投摩根副總經理兼投資總監杜猛指出，新冠肺炎疫情在海外未見緩和，料

全球市場短期仍非常波動，Ａ股氣氛難免受拖累。但由於目前Ａ股估值仍然較低，同時有中央的

支持政策托底，認為投資者無須過度恐慌。北上資金已重新凈流入Ａ股，Ａ股吸引力正在提升，

料市場增加中長期股票配置的形勢不會改變。



＊恆指已跌穿重要支持位，短期不宜「撈底」搏反彈＊



港股全日低開低走，加上成交增加，相信跌勢尚未喘定，投資者未宜立即「撈底」搏反彈。

港股全日低開低走，加上成交增加，相信跌勢尚未喘定，投資者未宜立即「撈底」搏反彈。

首先，全球多國包括美國、加拿大、南韓、巴西及印度等股市均已步入或接近陷入熊市，港股今

日則險守由２０１８年高位３０２８０回落兩成的位置（２４２２４），相信上述情況只會令其

他地區股民更恐慌而加速非理性拋售，步入熊市的股市料有增無減。

當世衛宣布疫情構成全球大流行，而歐洲大多地區的疫情亦相當嚴重。當中，意大利確診病

例破萬，以及歐美地區的員工、明星及運動員亦相繼感染，相信疫情短時間內仍然未能抒緩。市

場目前靜待美國推出的救市措施是否力度足夠，甚至聯儲局下周能否再減息一厘，若有，料短期

或有帶動反彈作用。或是疫情受控之時，全球股市及經濟運作始見穩定。

技術方面，恆指今日已跌穿２０１８年以來構成約二萬五點的支持位，相信短期仍有一定下

跌空間，暫時最淡下望２３０００。不過，由於恆指今日明顯跌穿保力加通道底部，相信短期或

會反彈，初步料２４０００見支持。（ｋｓ）

