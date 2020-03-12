【新冠肺炎】傳美國考慮限制歐洲人士入境，暫停官員出差

《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述知情人士指，美國政府將在周三（１１日）一１

場會議上，討論對歐洲國家實施新的旅行限制。目前未清楚是否會在周三發布聲明，但消息指可

能會發布新旅行建議。

路透社亦引述消息人士指，因應新冠肺炎蔓延，美國國務院已決定暫停官員非必要性出差，

只批准關鍵任務的出差。

消息指，駐外官員的出差審批將由美國大使館及領事館決定，而駐華盛頓官員的出差必須獲

得所屬部門批准。（ａｌ）

