《經濟通通訊社１２日專訊》美國財政部長努欽周三（１１日）表示，銀行業監管機構正考
慮各種可能的短期監管行動，應對迅速蔓延的疫情，但認為目前沒有必要干預金融市場。他又指
聯儲局已經採取重大行動，向市場注入流動性，正與主席鮑威爾每日保持聯繫。
他強調，希望在未來兩天內與國會達成初步一致，推出第一輪緊急援助計劃，幫助受疫情影
響的中小企。
努欽與銀行高層的會議上亦表示，已經為總統射特朗普列出所有的行政權限，並已有各種各
樣的提議，強調總統將迅速行動。（ａｌ）
12/03/2020 08:34
【新冠肺炎】努欽：目前無須干預市場，將出台疫情緊急援助計劃
《經濟通通訊社１２日專訊》美國財政部長努欽周三（１１日）表示，銀行業監管機構正考
慮各種可能的短期監管行動，應對迅速蔓延的疫情，但認為目前沒有必要干預金融市場。他又指
聯儲局已經採取重大行動，向市場注入流動性，正與主席鮑威爾每日保持聯繫。
他強調，希望在未來兩天內與國會達成初步一致，推出第一輪緊急援助計劃，幫助受疫情影
響的中小企。
努欽與銀行高層的會議上亦表示，已經為總統射特朗普列出所有的行政權限，並已有各種各
樣的提議，強調總統將迅速行動。（ａｌ）
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