【美伊衝突】傳伊拉克軍營遭火箭炮襲擊，三名美英人員死亡

《經濟通通訊社１２日專訊》據路透社引述美國官員初步消息指，伊拉克首都巴格達北部的
塔吉軍營周三（１１日）遭１５枚小型火箭炮襲擊，有兩名美國人員及一名英國人員身亡，約十
幾人受傷。
消息又指，目前歸咎任何國家還為時過早，如果任何伊朗支持的武裝分子涉及其中，都可能
引發美國與伊朗的新一輪衝突。
美國國防部、國務院及白宮未有立即回應，而伊拉克軍方周三稍早稱今次攻擊沒有人員傷亡
。（ａｌ）
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