【新冠肺炎】美國家安全顧問：中國掩蓋疫情讓全球延遲兩個月處理

《經濟通通訊社１２日專訊》美國國家安全顧問奧布萊恩周三（１１日）表示，中國最初並

未沒有好好應對新冠肺炎疫情爆發，讓全球延遲兩個月時間處理，令各國沒有做好準備應對。

他又引述李文亮醫生被要求保持沉默的報道指，武漢爆發疫情時沒有採用最好的應對方法，

相反消息被掩蓋。當各國意識到疫情嚴重性時，總統特朗普採取非常大膽的行動，停飛中國航班

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