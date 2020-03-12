【新冠肺炎】特朗普：暫停英國以外歐洲旅客入境３０日

《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普香港時間今早發表全國講話指，暫停英國以外

歐洲旅客入境３０日，強調今次應對病毒的努力是史上最全面的一次，相信將大大減少疫情對民

眾的威脅。

特朗普又指將採取緊急紓困措施，強調銀行、金融機構資本充足，實力雄厚，但已指示財政

部推遲部分稅款繳納，中小企業管理局亦將向受影響的州份提供貸款。

他又指將額外提供２０００億美元流動性，直言各方共同面疫情下，必須把政治立場先放一

邊，呼籲國會立即減免薪資稅。（ａｌ）

