《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普香港時間今早發表全國講話指，暫停英國以外
歐洲旅客入境３０日，強調今次應對病毒的努力是史上最全面的一次，相信將大大減少疫情對民
眾的威脅。
特朗普又指將採取緊急紓困措施，強調銀行、金融機構資本充足，實力雄厚，但已指示財政
部推遲部分稅款繳納，中小企業管理局亦將向受影響的州份提供貸款。
他又指將額外提供２０００億美元流動性，直言各方共同面疫情下，必須把政治立場先放一
邊，呼籲國會立即減免薪資稅。（ａｌ）
12/03/2020 09:18
【新冠肺炎】特朗普：暫停英國以外歐洲旅客入境３０日
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普香港時間今早發表全國講話指，暫停英國以外
歐洲旅客入境３０日，強調今次應對病毒的努力是史上最全面的一次，相信將大大減少疫情對民
眾的威脅。
特朗普又指將採取緊急紓困措施，強調銀行、金融機構資本充足，實力雄厚，但已指示財政
部推遲部分稅款繳納，中小企業管理局亦將向受影響的州份提供貸款。
他又指將額外提供２０００億美元流動性，直言各方共同面疫情下，必須把政治立場先放一
邊，呼籲國會立即減免薪資稅。（ａｌ）
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